Ministerstvo obrany: Servis tanků Leopard 2A4 zajistí Rheinmetall

Smlouva, kterou na Ministerstvu obrany podepsali vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka a za společnost Rheinmetall Landsysteme Björn Bernhard, generální ředitel/vedoucí divize vozidlových systémů a Jan Sames, seniorní viceprezident pro servis a vozidlové systémy, bude mít na starosti servisní podporu, opravy nebo dodávky náhradních dílů. Do servisu postupně zapojí firmy českého obranného průmyslu. Již dnes Rheinmetall podepsal předběžnou dohodu o spolupráci v oblasti servisu a oprav tanků Leopard 2A4 se státním podnikem VOP CZ.
„Zajištění servisní podpory je zcela nezbytný krok pro provozování tankové techniky. Díky přechodu české armády na platformu Leopard se česká armáda zbavuje závislosti na ruské, respektive sovětské technice,“ uvedl na počátku července po projednání zakázky v kolegiu ministryně obrany vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka.
„Servisní smlouva nám zabezpečí opravy a údržbu tanků Leopard 2A4 na příštích sedm let. Zároveň nám zajistí plynulý přechod schopností jejich údržby z dodavatele na naše logistické jednotky bez omezení jejich výcviku nebo provozu techniky,“ poznamenal k zakázce první zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč.
S německou společností Rheinmetall Landsysteme GmbH Ministerstvo obrany loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4. Již dříve Německo darovalo České republice za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4, i jejich dodavatelem je firma Rheinmetall Landsysteme GmbH. Uzavření smlouvy s touto společností, která se mimo jiné zabývá modernizací tanků Leopard 2A4, je tak logickým pokračováním spolupráce.
Rámcová dohoda je uzavřena na sedm let, což je podle zákona o zadávání veřejných zakázek maximálně možná doba. Výše sedmileté rámcové dohody na komplexní servisní podporu byla stanovena na 6,16 miliardy korun bez DPH (250 milionů EUR). Tato výše ale nemusí být vyčerpána, záležet bude na skutečných potřebách armády. Zároveň zakázka počítá s výraznou rezervou.
V rámcové smlouvě je zahrnut nejenom samotný servis a opravy, ale i pořízení náhradních dílů, a to včetně tzv. iniciačního balíčku, který zajistí zásobu náhradních dílů na několik let. Součástí smlouvy je i zajištění školení nebo technicko-logistické a postprodukční podpory. Předpokládá se i zajištění mobilní infrastruktury a simulačních technologií.
Ještě před podpisem servisní smlouvy s Ministerstvem obrany dnes zástupci Rheinmetallu uzavřeli se státním podnikem VOP CZ předběžnou dohodu o spolupráci na servisu a opravách tanků Leopard 2A4 pro českou armádu. Dohoda obsahuje přesný časový rámec, který bude státní podnik přibližovat k zajištění servisu této bojové techniky. Za VOP CZ dohodu podepsal jeho ředitel Vlastimil Navrátil. Uzavření samotné smlouvy se očekává v blízké budoucnosti.
V Armádě ČR tanky Leopard 2A4 nahrazují stroje původně sovětské konstrukce T-72M4CZ. Ty již nesplňují podmínky moderního bojiště. Bojové schopnosti tanků T-72, ať už z hlediska palebné síly či ochrany osádky, jsou pro vedení intenzivní bojové činnosti značně omezené.
Stroje Leopard 2A4 patří mezi nejrozšířenější tanky v rámci NATO. Jejich široké zavedení mezi členskými státy NATO umožní užší spolupráci se spojenci, možnost sdílení kapacit i snazší dostupnost náhradních dílů. Výhodou je i sjednocení ráže munice.
Díky kompletnímu přezbrojení 73. tankového praporu z původně sovětských strojů na moderní německé bude AČR disponovat kompletním tankovým praporem standardu NATO. Zatímco dosud Armáda ČR disponovala 30 tanky T-72M4CZ, nyní se počet hlavních bojových tanků zvyšuje na 42.
Kromě náhrady již neodpovídající techniky je důvodem pořízení strojů Leopard 2A4 rovněž plnění závazku v rámci NATO na dosažení schopností těžké brigády. Tanky jsou její základní součástí.
autor: Tisková zpráva