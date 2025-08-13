Pekarová má dostat 1,5 milionu Kč. „Vzdejte se toho,“ zní

13.08.2025

Hnutí Přísaha vyzývá končící členy vlády a poslance, aby se vzdali odstupného ve výši pěti platů, které jim podle zákona přísluší. „Nedokážu si představit, že by například paní Pekarová měla dostat 1,5 milionu korun za svou ‚činnost‘. To je výsměch občanům,“ prohlásil lídr Přísahy v Moravskoslezském kraji Jiří Janeček, že by měli politici odstupné věnovat na dobročinné účely.

Foto: Repro PSP
Popisek: Předsedkyně Poslanecké sněmovny, Markéta Adamová Pekarová

Hnutí Přísaha v tiskové zprávě ostře kritizuje vyplácení několikasettisícového odstupného odcházejícím poslancům a členům vlády. Ti totiž podle Přísahy nesou odpovědnost za největší ekonomickou krizi v novodobé historii České republiky, a tak si žádné odstupné nezaslouží.

„Je to neuvěřitelné. Lidé, kteří zlikvidovali střední třídu, podnikatele a živnostníky, kteří způsobili obří státní schodek a uvrhli Česko do hospodářské nejistoty, mají ještě dostat pět platů na rozloučenou? Tedy víc než půl milionu korun?! V soukromé sféře by se takové odměny udělovaly jen podle výsledků. A tito lidé selhali,“ uvedl lídr v Moravskoslezském kraji Jiří Janeček.

„Tohle je další příklad papalášství a odtržení politiků od reality. Zvedli si platy, všude nastrkali politické náměstky a teď si berou zlaté padáky. To je nehoráznost,“ přidal se předseda hnutí Robert Šlachta, který vyzývá končící poslance a členy vlády, aby se vzdali odstupného a věnovali ho raději na charitu.

„Když jsem byl poslancem, celý svůj plat jsem dával na dobročinné účely – například na Konto Bariéry nebo na studium chlapce, který se po těžkém úrazu nevzdal a díky těmto penězům mohl vystudovat,“ srovnává Jiří Janeček. „A právě proto teď vyzývám všechny odcházející poslance, aby udělali totéž. Dejte své peníze těm, kteří si to opravdu zaslouží, potřebným.“

Přísaha navrhuje, aby politici namísto luxusního odstupného podpořili konkrétní osoby, které právě kvůli vládě žijí ve špatných podmínkách. „Nedokážu si představit, že by například paní Pekarová měla dostat 1,5 milionu korun za svou ‚činnost‘. To je výsměch občanům, kteří kvůli politice této vlády sotva platí účty,“ dodává Janeček s tím, že žádný poslanec, který se podílel na devastaci veřejných financí a zadlužování země, nemá spravedlivý nárok na finanční odměnu.

autor: Jakub Makarovič

