NP Šumava: Vlci pravděpodobně unikli z výběhu v Srní

Vlci vykazují nízkou hladinu plachosti. Po důkladném monitoringu výběhu Návštěvnického centra Srní je nutné pracovat s variantou, že se může jednat o vlky chované v tomto zařízení. „Tuto možnost jsme připustili už v prvních informacích, zveřejněných v pátek 8. srpna, tedy ve chvíli, kdy byl monitorován vlk pohybující se opakovaně v těsné blízkosti výběhu. V tu dobu se nám podařilo zajistit 10 vlků uvnitř výběhu, ze třinácti, kteří zde žijí,“ vysvětluje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
Opakovaným sčítáním se prokázal prakticky stále stejný počet, poslední sčítání proběhlo dnes ráno, při kterém se podařilo zajistit 9 vlků. „I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než 3 hektarů velkém výběhu velké množství úkrytů, kde se vlci mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu, s jasně danými úkoly,“ doplňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Hlavním úkolem bude vystopovat a odchytit jedince vykazující nižší míru plachosti. Takovým jedincem je vlk, který se například pohyboval v těsné blízkosti návštěvnického centra Srní. Druhým úkolem bude zjistit možnou trasu případného úniku.
„V prvním případě do monitoringu zapojíme veškeré zaměstnance pohybující se v terénu, tedy pracovníky ochrany přírody, strážce a lesní personál. Žádáme tímto také širokou veřejnost o informace, pokud se setkají s vlkem či vlky na území NP a CHKO Šumava. Informace mohou volat na níže uvedená telefonní čísla nebo případně na tísňovou linku Policie ČR, tedy 158. Důležité je uvést místo setkání a případně, pokud to situace dovolí, zvíře vyfotografovat nebo pořídit video,“ představuje první kroky krizového štábu jeho vedoucí Martin Pazourek, náměstek ředitele Správy NP Šumava.
V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka. Může však vykazovat nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.
„Druhým úkolem bude zjistit možné trasy úniku vlků, pokud k nim došlo a intenzivněji monitorovat samotný výběh a jeho bezprostřední okolí. V tomto ohledu víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě a to podhrabem. Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně,“ doplňuje Martin Pazourek.
Správa NP Šumava současně předala do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu. Zároveň analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem.„Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byli odebrány vlkům chovaných v našem zařízení,“ uvádí zoolog Správy NP Šumava Jan Mokrý.
Všichni vlci, chovaní v Návštěvnickém centru Srní, jsou čipováni a pod veterinárním dohledem, který je garantován Plzeňskou Zoo.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude Návštěvnické centrum zpřístupněno dříve.
Kontaktní údaje pro nahlášení setkání s vlkem:
Jan Mokrý: 731 530 472
Oldřich Vojtěch: 731 530 211
Martin Pazourek: 731 530 546
autor: Tisková zpráva