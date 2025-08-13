Pražské služby: Boj s nepořádkem vtipně a s nadhledem

13.08.2025 16:08 | Tisková zpráva

Každý rok odklidí speciální čety tisíce tun volně pohozených předmětů od popelnic a kontejnerových stání.

Pražské služby: Boj s nepořádkem vtipně a s nadhledem
Foto: Pražské služby
Popisek: Pražské služby

Popeláři to v popisu práce nemají. Pražské služby proto pokračují v boji proti nevědomosti a bezohlednosti některých lidí. Cílem edukativní kampaně s hercem a moderátorem Vaškem Matějovským je eliminovat tento zlozvyk, nabídnout řešení konkrétních situací a zvýšit povědomí Pražanů o správné likvidaci odpadu.

Okolí popelnic na směsný komunální odpad často připomíná smetiště. Kromě přeplněných pytlů je pravidelně „zdobí“ i poklady ze sklepů a harampádí z půd. Na vině je nevědomost a částečně i bezohlednost některých lidí. Pražské služby proto pokračují v letní kampani nazvané „Stop nepořádku!“ a připomínají, že ulice není popelnice. „Existuje hned několik jednoduchých řešení. Vtipně a s nadsázkou je představuje naše nové edukativní video,“ přibližuje tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

Tvůrci je pojali velmi osobitě. Herec a moderátor Vašek Matějovský se tentokrát doslova brodí nepořádkem a demonstruje chaos vedle kontejneru v praxi. Nelichotivé statistiky o množství odloženého odpadu mimo nádoby naznačují, kolik lidí mylně věří tomu, že to uklidí popeláři.

Odpad patří do kontejnerů!

Volně odložené pytle plné směsného komunálního odpadu představují černou skládku, za jejíž založení hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč. Tomu se dá ale snadno vyhnout. Stačí, aby společenství vlastníků, družstvo, majitel nebo správce objektu upozornili svozovou společnost na nedostatečnou kapacitu nádob. „Požádat o změnu, další popelnice nebo častější svoz je možné v našich zákaznických centrech nebo e-mailem na info@psas.cz,“ radí Komarnický.

Udržovat čistotu kolem popelnic musí každý občan hlavního města sám za sebe. Tohle popeláři v popisu práce nemají, a navíc by to během svozu ani logisticky nezvládli. Pražské služby však veřejnosti vycházejí vstříc a nabízejí možnost objednat si mimořádný úklid.

Kdy využít velkoobjemové kontejnery a sběrné dvory?

Objemný odpad jako nábytek, koberce, matrace, zrcadla, umyvadla, záchodové mísy a podobně nemá na chodnících co dělat. „Pokud rekonstruujete nebo vyklízíte byt, můžete si u nás pronajmout velkoobjemový kontejner nebo využít ty, které zajišťuje a platí město,“ vysvětluje Komarnický a odkazuje na web společnosti ZDE, respektive ZDE. Obě možnosti přitom představují vstřícné a dostupné řešení pro všechny generace, jednotlivce i rodiny bez aut.

Bezplatné je odevzdání vybraných druhů odpadu pro obyvatele metropole také na kterémkoli ze sběrných dvorů v Praze. Stačí se prokázat platným občanským průkazem s trvalým pobytem na území města a nepřekročit magistrátem stanovené limity. „V Reuse pointech je pak možné nechat znovupoužitelné věci, které by jinak zbytečně skončily u popelnic,“ uzavírá Komarnický a žádá veřejnost: „Pomozte nám udržet Prahu čistou. Společně to zvládneme.“

tab

Nové kampaňové video najdete ZDE.
Nejbližší velkoobjemové kontejnery a sběrné dvory ZDE a ZDE
Obecné informace ke sběrným dvorům a Reuse pointům jsou k dispozici ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

