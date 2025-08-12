Rozvoral (SPD): Bezpečnost občanů nelze oddělit od boje proti kriminalitě

Vláda Petra Fialy prosazuje asociální a probruselskou politiku.

Probruselskou politiku Fialovy vlády poškozuje běžné občany, zadlužuje stát, oslabuje naši bezpečnost a zbavuje nás kontroly nad vlastní zemí. Blíží se klíčový okamžik pro budoucnost naší země. Hnutí SPD přistupuje k nadcházejícím parlamentním volbám s plným vědomím odpovědnosti vůči občanům této země.

Jsme si vědomi závažnosti situace, ve které se Česká republika nachází, a proto nabízíme voličům jasné řešení a výzvu k?obnově naší státnosti, bezpečnosti a důstojného života pro každého slušného člověka. Je čas na změnu. Je čas vrátit naši republiku zpět do rukou občanů. Těch občanů, kteří poctivě pracují, vychovávají své děti, pečují o své blízké a chtějí žít v bezpečné, stabilní a spravedlivé zemi.

Hnutí SPD přináší jasnou a srozumitelnou vizi: silný, suverénní a bezpečný stát, kde jsou na prvním místě zájmy českých občanů – nikoliv zahraničních korporací, zbrojařských firem nebo nevolených struktur Evropské unie. Naší vizí je mírová, stabilní republika, která se rozhoduje sama za sebe, bez diktátu zvenčí. Stát musí být pevnou oporou svých občanů a prioritně má sloužit lidem – zaručit jim a garantovat bezpečné prostředí pro život, možnost poctivé práce, dostupné bydlení, kvalitní vzdělání, důstojné stáří i budoucnost pro jejich děti.

Pokud má Česká republika obstát jako moderní, suverénní a respektovaný stát, musí znovu získat kontrolu nad vlastními hranicemi, bezpečnostní politikou i rozhodováním o tom, jaká bude její budoucnost. A právě to hnutí SPD bez kompromisů prosazuje.

Bezpečnost občanů nelze oddělit od důsledného boje proti kriminalitě, která ohrožuje spravedlnost, důvěru ve stát i každodenní život lidí. Požadujeme nezávislou policii, soudy a státní zastupitelství, které budou skutečně chránit právo a spravedlnost, nikoliv mocné.

Bezpečnost začíná doma. Chceme posílit stavy Policie České republiky a práci policistů ve výkonu lépe finančně ohodnotit. Zároveň prosazujeme preventivní bezpečnostní opatření v problémových lokalitách a důsledné vymáhání zákonů pro každého bez rozdílu – bez ohledu na původ, sociální postavení nebo známosti. Jen tak můžeme obnovit pořádek, spravedlnost a důvěru občanů ve stát. 

