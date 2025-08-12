Policie ČR: Umíte se orientovat v neznámém terénu?

12.08.2025 22:03 | Tisková zpráva

Houbařská sezóna je spjata s velkým množstvím pohřešovaných a ztracených houbařů a výletníků.

Policie ČR: Umíte se orientovat v neznámém terénu?
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným! Každoročně nastává doba, kdy se do lesů vypraví lidé všech věkových kategorií, neboť začne houbařská sezóna, což je pro většinu z nás signál k tomu, abychom minimálně v tomto období do českých lesů, luhů a hájů vyrazili. Tato velmi příjemná kratochvíle je však velmi nerozlučně spjata s velkým množstvím pohřešovaných a ztracených houbařů a výletníků, přičemž nemálo z těchto pátracích akcí končí nešťastně.

V roce 2024 byly v Ústeckém kraji evidovány celkem tři případy pohřešovaných houbařů, ale vzhledem k rychlému nasazení policejních složek, a také vzhledem k dodržování preventivních rad, skončila všechna tato pátrání úspěšně a pohřešovaní byli nalezeni živí a zdraví.

Z důvodu monitoringu a zjištění aktuální situace, probíhají v době houbařské sezóny každoročně preventivní akce. V rámci těchto akcí jsou houbařům, ale také náhodným turistům poskytnuty informace a rady, co učinit, než se do lesů vydají a zároveň jak postupovat v případě, že v lese či v neznámém terénu ztratí pojem o orientaci.

Pojďme si to celé shrnout v krátkých, přesto důležitých bodech.

Než vyrazíte do lesa:

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

8%
2%
6%
18%
54%
7%
1%
2%
2%
0%
hlasovalo: 3649 lidí

  • Zvažte svůj aktuální zdravotní stav a své síly.
  • Nabijte a nezapomeňte si vzít svůj mobilní telefon, doporučujeme stažení užitečných aplikací např. Mapy, Záchranka apod.
  • Na svém mobilním telefonu si v aplikaci Mapy.cz zapněte tzv. „stopaře“.
  • Vezměte si sebou něco malého k jídlu a něco většího k pití.
  • Nezapomeňte na vhodné oblečení do každého počasí.
  • V ideálním případě, nechoďte sami.
  • Dejte o svém výletu vědět blízkým, je důležité, aby věděli, kam jdete a kdy se vrátíte.
  • Pokud je vás na výletě více, neztrácejte ostatní z dohledu.
  • Všímejte si orientačních bodů v okolí, větších objektů a cest, kudy jdete, lépe se pak zorientujete.

Pokud i přes vše výše uvedené máte pocit, že jste zabloudili:

  • Nezmatkujte a zachovejte chladnou hlavu. Zastavte se, rozhlédněte a popřemýšlejte, jak budete dál postupovat.
  • Pokuste se zorientovat, pokud je dobrá viditelnost, snažte se vrátit po svých stopách, hledejte potok, lesní cestu, jděte v jednom směru trasy.
  • Blíží-li se noc nebo déšť, hledejte úkryt (posed, padlý strom …) a zkuste místo viditelně označit – kapesníkem, košíkem apod.
  • Zavolejte blízké osobě nebo některou ze složek IZS, případně použijte aplikaci Záchranka, díky které Vás ihned lokalizují, a následně.
  • Postupujte dle instrukcí operátora.
  • Udržujte se v suchu a teple, spěte na boku a tělo si od země odizolujte např. větvemi.
  • Nikam už neodcházejte, setrvejte a vyčkejte na pomoc na místě, které jste udali.
  • Nemáte-li sebou mobilní telefon, můžete pískat, zpívat a volat do okolí.

Všichni doposud oslovení byli řádně vybaveni a k dané problematice přistupovali velmi zodpovědně. Byli vybaveni mobilním zařízením a povětšinou se pohybovali ve skupinkách. Přes všechna tato pozitivní zjištění velmi důrazně doporučujeme všem návštěvníkům lesů, aby byli při svých vycházkách zodpovědní, neboť tím chrání hlavně sami sebe.

A nezapomeňme, že prevence byla, je a bude jediným účinným klíčem k naší bezpečnosti!

Psali jsme:

Policie ČR: Přeshraniční pronásledování
Policie ČR: Cizinec fyzicky napadl policisty
Policie ČR: Změny na pražském letišti
Policie ČR: Návrh na obžalobu 10 fyzických a 16 právnických osob

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , orientace , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Dohoda o clech

Nemyslíte, že dohoda o clech mezi EU a USA opět jen ukázala na to, jak je vlastně EU slabá a neschopná? Vždyť podle mě je výhodná jen pro jednu stranu a EU to teda není. Nemyslíte, že místo těch věčných nařízení, které nám jen komplikují a zdražují život, byste se nad sebou jako politici, co v EU se...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Umíte se orientovat v neznámém terénu?

22:03 Policie ČR: Umíte se orientovat v neznámém terénu?

Houbařská sezóna je spjata s velkým množstvím pohřešovaných a ztracených houbařů a výletníků.