Policie ČR: Umíte se orientovat v neznámém terénu?

Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným! Každoročně nastává doba, kdy se do lesů vypraví lidé všech věkových kategorií, neboť začne houbařská sezóna, což je pro většinu z nás signál k tomu, abychom minimálně v tomto období do českých lesů, luhů a hájů vyrazili. Tato velmi příjemná kratochvíle je však velmi nerozlučně spjata s velkým množstvím pohřešovaných a ztracených houbařů a výletníků, přičemž nemálo z těchto pátracích akcí končí nešťastně.
V roce 2024 byly v Ústeckém kraji evidovány celkem tři případy pohřešovaných houbařů, ale vzhledem k rychlému nasazení policejních složek, a také vzhledem k dodržování preventivních rad, skončila všechna tato pátrání úspěšně a pohřešovaní byli nalezeni živí a zdraví.
Z důvodu monitoringu a zjištění aktuální situace, probíhají v době houbařské sezóny každoročně preventivní akce. V rámci těchto akcí jsou houbařům, ale také náhodným turistům poskytnuty informace a rady, co učinit, než se do lesů vydají a zároveň jak postupovat v případě, že v lese či v neznámém terénu ztratí pojem o orientaci.
Pojďme si to celé shrnout v krátkých, přesto důležitých bodech.
Než vyrazíte do lesa:
- Zvažte svůj aktuální zdravotní stav a své síly.
- Nabijte a nezapomeňte si vzít svůj mobilní telefon, doporučujeme stažení užitečných aplikací např. Mapy, Záchranka apod.
- Na svém mobilním telefonu si v aplikaci Mapy.cz zapněte tzv. „stopaře“.
- Vezměte si sebou něco malého k jídlu a něco většího k pití.
- Nezapomeňte na vhodné oblečení do každého počasí.
- V ideálním případě, nechoďte sami.
- Dejte o svém výletu vědět blízkým, je důležité, aby věděli, kam jdete a kdy se vrátíte.
- Pokud je vás na výletě více, neztrácejte ostatní z dohledu.
- Všímejte si orientačních bodů v okolí, větších objektů a cest, kudy jdete, lépe se pak zorientujete.
Pokud i přes vše výše uvedené máte pocit, že jste zabloudili:
- Nezmatkujte a zachovejte chladnou hlavu. Zastavte se, rozhlédněte a popřemýšlejte, jak budete dál postupovat.
- Pokuste se zorientovat, pokud je dobrá viditelnost, snažte se vrátit po svých stopách, hledejte potok, lesní cestu, jděte v jednom směru trasy.
- Blíží-li se noc nebo déšť, hledejte úkryt (posed, padlý strom …) a zkuste místo viditelně označit – kapesníkem, košíkem apod.
- Zavolejte blízké osobě nebo některou ze složek IZS, případně použijte aplikaci Záchranka, díky které Vás ihned lokalizují, a následně.
- Postupujte dle instrukcí operátora.
- Udržujte se v suchu a teple, spěte na boku a tělo si od země odizolujte např. větvemi.
- Nikam už neodcházejte, setrvejte a vyčkejte na pomoc na místě, které jste udali.
- Nemáte-li sebou mobilní telefon, můžete pískat, zpívat a volat do okolí.
Všichni doposud oslovení byli řádně vybaveni a k dané problematice přistupovali velmi zodpovědně. Byli vybaveni mobilním zařízením a povětšinou se pohybovali ve skupinkách. Přes všechna tato pozitivní zjištění velmi důrazně doporučujeme všem návštěvníkům lesů, aby byli při svých vycházkách zodpovědní, neboť tím chrání hlavně sami sebe.
A nezapomeňme, že prevence byla, je a bude jediným účinným klíčem k naší bezpečnosti!
