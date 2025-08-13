Trikolora: Nevládnou Fiala a Rakušan, ale BIS a Koudelka

Vládní režim odhodil skrupule. Erik Best to řiká natvrdo: Nevládne Fiala a Rakušan, ale BIS a Koudelka. Ten na ně má složky a drží je pod krkem. Opozici se snaží odstranit jakýmkoliv způsobem. Banana republic.
Možná se divíte, jak je možné, že vláda, která má 2 % popularity, v průzkumech získává pravidelně 40-45 % preferencí. Jak je to možné, že vládní SPOLU se pravidelně dostává nad 20-24 %, STAN se drží kolem 10-13 %? Piráti opět nenápadně stoupají na 8 %? Kde se ta podpora lidi bere?
Odpověď hledejme v USA. Naše média o tom samozřejmě zarytě mlčí, ale probíhají ohromná odhalení, jak vládnoucí Demokraté manipulovali za státní peníze volby, nakupovali média, influencery, průzkumy, zpěváky, umělce, zneužívali CIA, FBI a zejména vojenské služby. Vytvářeli umělý obraz vnitřního nepřítele, který je financován z Ruska. Nic takového ale nebyla pravda. Nakonec se zjistilo, že exekutivní příkazy ani nepodepisoval v té době dementní Joe Biden, ale někdo v pozadí. Stále se prověřuje kdo. Celý svět to samozřejmě ví. Ale říct veřejně se to nesmí. Víme to i my.
Naše situace je zrcadlově stejná. BIS a vojenské tajné služby vytvořily obraz vnitřního nepřítele. Opozice. Ta je podle jejich příběhu placená Ruskem. Opakují příběh USA z roku 2016. Tehdy tajné služby obvinily presidenta Donalda Trumpa, že jeho kampaň platí Putin. Vše samozřejmě vymyslela a zinscenovaly CIA a FBI. Teď jsou její ředitelé vyšetřováni. James Comey byl sice odvolán, ale stále nesedí. Celé USA na to čekají.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Comey je takový americký Koudelka. Dosazen sorosovci. Jejich oddaný sluha. Opozici chtěl věznit, vraždit. Na sítích běží celé příběhy, které dokazují, že atentáty na Trumpa organizoval on. Byť už jako designovaný ředitel FBI. Je to úplně jedno. Je to pouhá figura. Jako Koudelka. Figurka moci sorosovců.
Říkáte si, proč by americké bankovní rodiny měly takový zájem na malé zemičce uprostřed Evropy? No. Odpověď je uprostřed minulé věty. Ano. Ležíme na strategické pozici. Uprostřed Evropy. Jsme letadlová loď jejich zájmů. Z Prahy se dá střílet do Londýna, stejně jako do Moskvy. Teď nemyslím rakety, ale jiné šípy. Diplomatické. Ekonomické. Špionážní.
Praha byla určena jako poslední bašta jejich moci. Poláci jsou ztraceni. Mládež je nacionálně laděna. Jejich agent Donald Tusk se dlouho neudrží. Maďarsko je dlouhodobě ztraceno. Orbán je pevný. Slovensko je ztraceno. Fica se nepodařilo zastřelit. Rakousko je před kolapsem. FPÖ už má 35 % preferencí. Zbývá ČR.
Tady má opozice sice také 55-60 % podpory. Ale to se dá rychle otočit. S tím se dá pracovat. BIS a vojenská rozvědka tedy drží lidi ve strachu. Vytváří informační bubliny. Dnes je totiž možné lidi úplně izolovat od informací a cpát jim do hlavy jen svoji propagandu.
"Ano, jsou drahé energie, ale PUTIN!"
"Ano, jsou drahé a nekvalitní potraviny, ale když vyhraje opozice, Rudá armáda bude pochodovat po Václaváku."
"Ano, nemáme kde bydlet, ale Rusko na nás pošle atomovku."
"Ano, zdravotnictví se hroutí, ale Tomio Okamura - SPD a Andrej Babiš jsou placení agenti Ruska!"
Toto je skutečný úryvek z jejich skrytých řetězových mailů, podprahových informací. Ty vypouští jejich farmy každý den svým ovečkám. Vy se o nich nikdy nedovíte. Jste v jiné bublině. Informace jdou pouze za svými. Podpořeny na ČT, ČRo a ČTK. Státní propaganda.
A ono to nese ovoce. Mentalita voličů vládního režimu je taková: "Ano, budu se mít trochu hůř, ale zase tady nebude Putin!" Není pak argument, není páka, jak změnit rozhodnutí. Už neslyší vlevo, vpravo. Věří vládě, že ho ochrání před Putinem. A zbytek už je nepodstatný. Nicotný. Co je kousek chleba proti svobodě před Ruskem. Záchranou života mého a mé rodiny!? Tento člověk je navždy jejich.
No navždy... válka na Ukrajině končí. Nejásejme. Formálně sice skončí. Ale na papíře a v hlavách Koudelkových oveček bude probíhat válka neustále. Ale jiná. "Rusko hrozí obsadit Pobaltí. Rusko podniklo kybernetický útok. Rusko podpálilo autobus. Rusko vypustilo brouka střevlíka, co nám zničil úrodu!" "Rusko!!!"
Stačí. Do voleb se to dotáhne. A nenechte se mýlit. Ono to funguje skvěle. Jak říkám, vláda Michala Koudelky má nyní reálných 40 %. Stačí 10 procentíček. A nezapomeňte na "korespondenční volbu"!
Pro udržení u moci udělají cokoliv. Jak říká Erik Best opozice musí vyhrát o parník, aby se to nedalo ulhat. Každý z vás, kdo toto čtete musí jít k volbám. Seberte známé, rodinu. Všichni! Nikdo nesmí zůstat doma. Musí nás přijít taková masa, že to nepůjde zmanipulovat. Pak vyhrajeme. A těchhle šmejdů se navždy zbavíme.
(via Jan Čížek)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV