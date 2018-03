Blok TV Barrandov předčil speciál Událostí a komentářů

Ve čtvrtek 8. března odvysílala televize Barrandov tradiční politickodiskusní blok, sestávající ze dvou pořadů: TÝDNE s prezidentem, na který navázal Duel Jaromíra Soukupa. Pod palbou otázek týkajících se událostí minulých dní, současné podoby demokracie v Česku a mediálně-politických bojů byl místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura, jehož doplnil čerstvě rezignující šéf sněmovní komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček. V roli moderátora obou pořadů jste mohli spatřit generálního ředitele TV Barrandov a předsedu představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromíra Soukupa.

Závažnost tématu a exkluzivní živý přenos měli vliv i na sledovanost. Formáty se včera staly nejúspěšnějšími pořady stanice. Rozhovor generálního ředitele Jaromíra Soukupa s prezidentem Milošem Zemanem vidělo v průměru 224 tisíc diváků starších 15 let při podílu 5,4 procenta. Výborných čísel dosáhl i včerejší Duel Jaromíra Soukupa, který sledovalo v průměru 209 tisíc diváků při podílu 6,9 procenta. Vyplývá to z měření dat společnosti ATO - Nielsen Admosphere, která byla k dispozici k dnešnímu datu, v cílové skupině diváků starších 15 let.

Oba dva pořady měly vyšší sledovanost i share než souběžně běžící diskuze na ČT24. Pořad Události, komentáře Speciál: Inaugurace prezidenta dosáhl průměrné sledovanosti pouze 185 tisíc diváků při podílu 4,5 procenta v první části pořadu. V druhé části dokonce ještě méně - v průměru 162 tisíc diváků při podílu 5,1 procenta. V první části Česká televize hostila zástupce všech politických stran sněmovny. V mnoha případech se jednalo o samotné předsedy. Mezi hosty nechyběl například Petr Fiala, Martin Stropnický, Vojtěch Filip, Jiří Pospíšil, Ivan Bartoš, Jan Farský, Marian Jurečka, Jan Chvojka či Jiří Kobza.

"Z včerejších hodnot sledovanosti jasně vyplývá, že styl politické diskuse, kterou jsme našimi pořady na české obrazovky přinesli, je ten správný a oceňují ho především diváci. Jsem za to moc rád a vážím si toho. A fakt, že České televizi nepomůžou ani předsedové a zástupci všech politických stran ze sněmovny k tomu, aby měla vyšší sledovanost než barrandovský politickodiskusní blok, je pro mě opravdu zadostiučiněným momentem. Takovým, kdy si uvědomíte, že to má smysl - a to i přes všechny překážky a mediální boje, které musíte občas svést. Protože jsou tady diváci, kteří tohle vaše konání umí ocenit," okomentoval úspěch Jaromír Soukup.

