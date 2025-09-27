ČČK: Plzeň má první veřejný VR Point na světě, trénink první pomoci může využít kdokoliv

Lidé tu lidé mohou zdarma absolvovat trénink první pomoci ve virtuální realitě. Projekt nazvaný VR Rescue v sobě propojuje nejmodernější techniku, virtuální realitu a umělou inteligenci, přičemž jsou v něm otisknuty znalosti lékařských kapacit. Nový přístup k poskytování laické první pomoci byl podle odborníků více než potřeba. Data totiž ukazují, že první pomoc jsou ochotny a schopny kvalitně poskytnout pouze jednotky procent populace. VR Point je umístěn v budově plzeňského magistrátu v Kopeckého sadech 11.
„Plzeň je pokrokové město a otevření prvního veřejného VR Pointu je toho jasným důkazem. VR Point bude během několika dní zpřístupněn všem a zdarma. Každý, kdo projde tréninkem, získá certifikát. Přál bych si, aby získané zkušenosti v reálném životě nikdy nebyly třeba, ale pokud ano, každý zachráněný život bude mít nevyčíslitelnou hodnotu,” řekl plzeňský radní pro bezpečnost Tomáš Kotora.
První dny ostrého provozu bude VR Point sloužit k výcviku pracovníků Magistrátu města Plzně. Město zároveň zavádí projekt také do svých základních škol. „Chceme využít moderních technologií jako doplňku pro stávající povinná školení BOZP, kterými všichni naši zaměstnanci musí pravidelně procházet,“ uvedl Petr Triner, ředitel magistrátního Úřadu správních agend, který zázemí pro VR Point zajistil.
V Kopeckého sadech 11 bude VR Point otevřen veřejnosti od pondělí 6. října. „Aby se netvořily fronty, rozhodli jsme se vytvořit rezervační formulář, který bude dostupný na našich webových stránkách ZDE. Možnost objednání bude od pondělí do pátku, 24 hodin denně, přičemž v nočních hodinách, tedy v době od 20 hodin do 6 hodin ráno, bude nutné vytvořit rezervaci alespoň 24 hodin předem, jinak je možné se objednat a přijít v podstatě z minuty na minutu,“ uvedl Marek Bárdy, ředitel VR Rescue.
VR Rescue funguje na základě virtuální reality a umělé inteligence. Po nasazení virtuálních brýlí uživatel dostává jednoduché a jasné instrukce, které jsou přizpůsobené jeho věku. Zároveň funguje jako osobní trenér, protože umělá inteligence reaguje na každého člověka individuálně, hodnotí jeho dovednosti a instruuje ho, jak má první pomoc poskytovat.
„Pokud hovoříme konkrétně o laické resuscitaci, na kterou se VR Rescue pro veřejnost specializuje, tak její poskytnutí před příjezdem záchranářů je naprosto klíčové. Průměrná doba dojezdu profesionální posádky je totiž 15 minut, nevratné poškození mozku přitom nastává již po 5-8 minutách. Jestliže víme, že první pomoc se nebojí poskytnout statisticky jednotky lidí ze sta, nemusíme spekulovat nad závažností situace. Musíme se ptát, jak je to možné. Školení na první pomoc přece existují a lidé se jich účastní.
Odpověď na otázku se nabízí, teorie nestačí, je třeba praxe. A to znamená trénink, jedině vlastní zkušenost může přinést dovednost a jistotu v situaci, kdy jde o všechno. Program VR Rescue dokáže v 15 minutách připravit každého tak, aby dokázal pomoct, když na tom opravdu záleží. A díky městu Plzeň se tato možnost nabízí opravdu komukoliv, teď už stačí jenom chtít,“ shrnul Marek Bárdy.
Tréninkem VR Rescue doposud prošlo téměř 11 tisíc lidí, a to pouhé dva měsíce od jeho spuštění. Podle Marka Chaloupeckého, koordinátora kurzů první pomoci ve virtuální realitě Českého červeného kříže (ZDE), který je největším školitelem první pomoci v tuzemsku, bývají účastníci překvapeni, jak realisticky trénink působí.
„Virtuální realita dokáže navodit lehký stres a pocit zodpovědnosti, podobně jako v reálné situaci. Největší výhodu vidíme právě v kombinaci bezpečného prostředí a realističnosti VR s odborným vedením lektora. Účastníci se ocitnou přímo v akci, ale bez rizika, a zároveň mají jistotu, že jim lektor pomůže odbourat strach a nejistotu z poskytování první pomoci. Vidíme, že VR Rescue v kombinaci s našimi kurzy působí jako silná motivace – lidé o tréninku mluví, doporučují ho dál a často sami chtějí pokračovat v dalších kurzech. Zaznamenali jsme i to, že účastníci, kteří prošli tímto typem výcviku, se při následném praktickém nácviku orientují rychleji a působí sebejistěji. Z našich zkušeností vyplývá, že propojení klasického kurzu s VR tréninkem funguje nejlépe. Účastníci se díky VR aktivně zapojí, trénink je vtáhne a pak si snáz pamatují jednotlivé kroky první pomoci.“
VR Rescue odborně zaštítila Fakultní nemocnice Plzeň, která jej sama v brzké době začne využívat. „Ukazuje se, že tato multidisciplinární spolupráce a propojení nejrůznějších odborníků napomohly vzniku něčeho výjimečného. Protože si plně uvědomujeme důležitost první pomoci, v brzké době plánujeme otevření jednoho VR Pointu, který bude přizpůsobený pro nezdravotnický i zdravotnický personál pro vzdělávání v různých modulech. Kardiopulmonální resuscitace je jedním z nich a pro všechny zaměstnance, i nezdravotníky, je zcela zásadní. Věříme, že jsme společně nastartovali novou éru tréninku první pomoci, na jejímž konci bude většina populace schopná zachránit lidský život,“ doplnil Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň.
Podle tvůrců VR Rescue už se o zřízení veřejných VR Pointů zajímají i další města a instituce. „Doufáme, že brzy bude takové veřejné místo pro trénink první pomoci v tuzemsku standardem. Navíc pracujeme na tom, abychom naše moduly rozšířili speciálně pro města i na další situace, u kterých je prevence obyvatel naprosto zásadní. Víme, že 90 procent ztrát životů, které se pojí s předvídatelnými situaci, dokážeme ovlivnit. Tedy pokud budeme mít efektivní preventivní nástroj. To bude naším úkolem do budoucna, přičemž mohu prozradit, že právě spolupráce se západočeskou metropolí bude opět hrát klíčovou roli,“ uzavřel Marek Bárdy.
Více informací o programu VR Rescue, který je součástí Plzeňského inovačního ekosystému PINE, je k dispozici na webových stránkách ZDE.
