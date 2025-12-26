Královéhradecký kraj: Nový pavilon urgentního příjmu v rychnovské nemocnici na jaře

Pětipodlažní budova výrazně zvýší komfort a kvalitu poskytované péče. Pacientům bude sloužit centrální JIP s 13 lůžky, oddělení ARO se 6 lůžky a moderní zázemí pro operativu, které zahrnuje čtyři centrální sály – jeden super aseptický, dva aseptické a jeden septický.
Součástí pavilonu jsou také nová lůžková oddělení chirurgie a ortopedie, každé s kapacitou 30 lůžek. Spolu s budovou získal areál nemocnice i nové parkovací plochy, upravené chodníky a proběhla výsadba zeleně.
„Uvnitř nového pavilonu se aktuálně instaluje potřebné přístrojové vybavení a technologie. Zkušební provoz by měl začít zkraje příštího roku. Předpoklad zahájení ostrého provozu je pak v březnu nebo v dubnu 2026,“ informovala Jana Jiráňová, vedoucí oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), které investici administruje a dlouhodobě se stará o koordinaci projektů v rámci rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny na Rychnovsku.
Celková výše investice do rychnovské nemocnice včetně nových parkovacích míst, nového energocentra, pořízení vybavení a zdravotnických technologií se předpokládá na úrovni 1,3 miliardy korun. Stát přispívá dotací ve výši 300 milionů korun a dalšími prostředky z programů REACT a IROP. Státní dotaci kraj dočerpá do konce letošního roku.
Výstavba pavilonu urgentního příjmu, pětipodlažní přístavby pavilonu DIGP a rekonstrukce tří podlaží navazujícího současného objektu začaly na jaře 2023. Obě budovy budou propojeny do jednoho multifunkčního celku. Stavební práce zajišťuje sdružení společností Geosan Group a Strabag.
Nemocnice spadá pod krajskou Oblastní nemocnici Náchod a zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres kraje a turistickou oblast Orlických hor. Je také spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny.
