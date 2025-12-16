„Já chránil Vojtěcha před blázny.“ Docent Šmucler vzpomíná i předpovídá

Pane docente, ministrem zdravotnictví se stal znovu Adam Vojtěch. Vy jste byl za covidu nejen k němu kritický a polemizoval jste s ním. Co od něj očekáváte nyní, v nové vládě Andreje Babiše?
Já spíše Adama Vojtěcha chránil před doslova blázny a kariéristy, kteří se snažili profitovat z covidu a vyvolávat velkou paniku. Spoustu lidí jsme mohli zachránit péčí a kontrolováním, leč vydělávalo se na testování mladistvých. Za to měl jít někdo do vězení a hlavně už to neopakovat - zrovna letos bude asi „blbá“ chřipka. Ale tlak médií byl drtivý a podlehl nejenom Adam Vojtěch ale i pan premiér ale i třeba Angela Merkel. Pan ministr je pacient a právník, což bych dal do zákona jako podmínku funkce. Tedy spíše než o přerozdělení stovek miliard mu asi půjde o zlepšení kvality péče o pacienty a tam je věru co dělat. Spolu jsme kdysi rozjeli reformu stomatologie 1-2, což vedlo k rekordnímu pokrytí péčí ve stomatologii od revoluce. S prof. Válkem jsme uzákonili reformu 3, teď jde do praxe. To bude spousta výzev pro mě a pana ministra a půjdeme dál, ať je kvalita jako v Německu a ne jako „na východ od Západu“.
Před dvěma lety jste nám řekl, že bychom měli u nás zavést německý nebo rakouský systém zdravotnictví. „Ano, doplácí se tam na řadu věcí, ale jsou kvalitnější a pacienti déle žijí. My máme to ‚úžasné a bezplatné zdravotnictví‘ a umíráme významně dřív, jakkoli chodíme k lékaři častěji,“ abych vás citoval. Jak to rozvinout nyní?
Pokud jde o připlácení si, připojištění či nadstandardy, zdá se, že to jsou pro Andreje Babiše sprostá slova. Myslíte, že byste uměl jeho voličům – zejména těm v seniorním věku – vysvětlit, že se nemusejí bát, že oni by byli od vyšší spoluúčasti ochráněni?
Andrej Babiš provozuje velké množství zařízení, kde se platí nadstandardy a lidem se léčba lépe daří. Tedy, je to kolega podnikatel v nadstandardech. Nevím, proč by měl být proti. Neslyšel jsem, že by se vzdal svých zdravotnických zařízení a byla by to i škoda - ať podniká, bude znát realitu a to pomůže. Ale co to znamená být „uchráněn od spoluúčasti?“. To znamená, že můžete mít po operaci méně bolesti, ale stát vás protiústavně „chrání“ a tak to víc bolí? Co jsme to za stát? Tohle není skoro nikde, ubližování nevědomým lidem.
Miroslav Kalousek odhaduje, že do několika let budou všechny zdravotní pojišťovny v ČR včetně VZP v masivních problémech. Lze to ještě odvrátit?
Kdybych to měl na starosti, tak to odvrátím. A to proto, že nejsem politik, jsem profesionál. Pojišťovny nemají řídit lokální lobbisté, kterým říkáme politici. Má tam být management jako třeba u pojištění aut. Roky nesmyslně platíme více nemocnicím, aby rok od roku omezovaly péči. A to proto, aby se udržely i tam, kde nejsou pacienti. Tak toho nechme a peněz bude spousta. Vsaďme na předcházení nemocí, zdravotní výchovu. Spousta operací z nemocniční do jednodenní péče. Větší pravomoci praktikům. Složité výkony centralizovat, aby výsledky byly jako v Německu. A lidé žili o 2-3 roky déle.
Jak se díváte na strukturální problém, který nelze „opít rohlíkem“ – důchodců bude čím dál více, plátců pojištění čím dál méně? Budeme muset v příštích desítkách let zvedat zdravotní pojištění, zvyšovat spoluúčast, omezovat péči?
Můžeme prodloužit aktivní věk. Nenutím nikoho, aby chodil dlouho do práce, ale máme spousta lékařů a stomatologů, kteří rádi pracují, byť na zlomkové úvazky po sedmdesátce, v mnoha profesích to pomáhá společnosti i dotyčnému. Nezbavujme se seniorů, ale rozumně je využívejme - bonifikujme je, že jsou „prduši“, neboli pracující důchodci. Pokud nasadíme umělou inteligenci, telemedicínu, za mého života problém nebude. Ale pokud budeme pořád poslouchat stesky, že v naší obci byla nemocnice před sto lety, ale není, neb se lidé odstěhovali. Že se musí dotovat stomatolog, byť lidé jsou přes den jinde, tak holt peníze nebudou. Dejme peníze na léčbu pacientů, ne do betonu a platů lidí ne zcela využitých.
Zejména státní nemocnice v minulosti tížily skandály. Ať už Bulovku, Homolku či Motol. Existují podle vás systémové problémy v řízení státem ovládaných nemocnic, případně v jejich financování?
Pokud přijde z EU 50 miliard, ty se nedají soukromníkům ani minidílkem, v rozporu s přáním v EU, a všechny se rozdají nemocnicím, kde pracují i lidé z Ministerstva, co čekáte? Holt se hlavně staví nové a nové baráky a stavební práce tedy nezlevňují. Nemá smysl chytat zloděje. Je potřeba tohle ukončit, peníze rozdělit neutrálním klíčem a nikoli „podle přání vládnoucí elity“. Pokušení je gigantické a vlastně nejde odolat.
Jste prezidentem České stomatologické komory, máte globální dosah díky účasti na kongresech, ostatně kongres Mezinárodní stomatologické federace budete příští rok hostit v Praze. Nicméně naši občané nadávají na to, že zubaři jsou příkladem toho, že nemáme bezplatné zdravotnictví, protože u zubaře musejí platit čím dál více. Co na to odpovědět?
Česká stomatologie patří ke světové elitě a proto mezi Šanghají a Mombají vede Praha letos světovou stomatologii. Dosáhli jsme vysoké úrovně a mezinárodního ohlasu. Svět nás obdivuje, v létě se tu sejdou diplomaté ze 150 zemí a budou řešit, co pak třeba EU promítne do zákonů.
Ale máme dvě Česka. Jedno si čistí zuby a rádo platí za velmi občasné a spíše estetické výkony. A pak je druhé Česko - skoro 20 % lidí si nečistí zuby vůbec nebo málo. A pak vidí, co si jde koupit a štve je, že si to někdo zaplatí. Ale to základní minimum je dnes o hodně lepší, než za komunistů. A myslím, že 2000 Kč doplatku na výplň nakonec najde každý. Anebo si zuby čistit - kolem mě nikdo kaz nemá a mít nebude. Také proč? Nemá smysl naříkat, má smysl si čistit zuby.
Zároveň jste světovým gestorem Mezinárodní stomatologické federace pro oblast umělé inteligence. Jak si má pacient, který je zvyklý, že se mu osobně věnuje „pan doktor“, vysvětlit přínos umělé inteligence ve zdravotnictví? Nebude se cítit ošizený?
Lékař, který dnes nepoužívá umělou inteligenci, zvládne za den méně pacientů, léčí méně kvalitně a měl by se to doučit, nebo profese zanechat. AI už prokazatelně v ČR zachránila stovky lidí, spíš to budou tisíce. Organizuji na mezinárodní úrovni kurzy AI (asi pro 2 miliony stomatologů), školím v Česku, povinně se u mě školí lékaři, sestry, recepční, vrátný, všichni. Mají to placené, ale pokud to nebudou používat, vše bude blbě, prostě „jako v Česku“. Ale od objednávání pacientů, zaparkování auta, nebo rozpoznání kazu či rakoviny - bez AI je to neefektivní. AI nenahradí lékaře, ale lékař s AI brzo nahradí toho, kdo ji nepoužívá.
