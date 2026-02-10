Armáda ČR: Vyjádření k situaci u Odboru letecké záchranné služby v Líních

Hlavní prioritou zůstává udržení špičkových standardů péče, které jsou u jednotky Kryštof 07 vyžadovány. Napětí v kolektivu bylo vyvoláno především nekompromisním tlakem na odbornost a disciplínu poté, co vnitřní kontroly odhalily u podřízeného personálu závažná pochybení při evidenci léků a přípravě vybavení na palubě.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Armáda ČR potvrzuje, že u plukovnice Piskačové došlo v této souvislosti k pochybení v rovině manažerské komunikace a tónu jednání. Paní plukovnice přijala kázeňskou odpovědnost a na základě doporučení inspekce byla realizována opatření k nápravě vnitřního prostředí. Věc je tímto z pohledu Armády ČR uzavřena. Údaje o rozvratu jednotky vyvrací personální bilance: od začátku roku 2024 odešlo 18 zaměstnanců, převážně z důvodu ukončení služebních závazků, zatímco nastoupilo 26 nových příslušníků.
Pro personální změnu ve vedení odboru aktuálně neexistují věcné ani zákonné důvody. S odkazem na zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, navíc nelze plukovnici Piskačovou přesunout na jiné služební zařazení, neboť pečuje o dítě mladší devíti let. Jakýkoliv jiný postup by byl v rozporu s platnou legislativou. Provoz letecké záchranné služby v Plzeňském a Karlovarském kraji je plně zajištěn a vnitřní komunikace jednotky zůstává pod přímým dohledem nadřízeného velitelství.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.