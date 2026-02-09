Kdo má vliv na Petra Pavla? A zajímá to vůbec někoho? Nové otázky

O Petru Pavlovi a jeho způsobu jednání a uzavírání dohod kolují velmi podobné pohledy a zkušenosti mezi stávajícími členy vlády Andreje Babiše i předchozího kabinetu Petra Fialy. Někteří představitelé bývalé pětikoalice o tom začínají opatrně mluvit.
Jak ParlamentníListy.cz informovaly v půli letošního ledna, někteří představitelé nové vlády si opakovaně v zákulisí posteskli, že prezident Petr Pavel nedrží slovo, a přestože se s ním například na osobní schůzce na něčem konkrétním domluví, později jsou informováni, že změnil názor. „Podání ruky a ústní dohoda nemají žádnou váhu,“ dozvěděli jsme se v lednu (více ZDE).
Před necelým měsícem se redakci s touto zkušeností svěřilo několik lidí, kteří mají blízko ke špičkám nové vlády. Ve zkratce nám řekli, že se s prezidentem něco domluví, poté se Pavel sejde se svými poradci a otočí.
„Konala se schůzka s panem prezidentem o jedné konkrétní věci, kde Pavlovo stanovisko bylo zprvu nejednoznačné. Po asi půlhodinové debatě přijal nabízený kompromis a potvrdil, že máme shodu. Při odchodu z jeho kanceláře tam po nás rovnou mířilo několik jeho poradců, kterým už bez naší přítomnosti zcela zjevně prezident uzavřenou dohodu sdělil. Výsledkem jeho sezení s poradci bylo, že Pavel od naší dohody ustoupil a prosazoval pravý opak,“ uvedl tehdy jeden z důvěryhodných zdrojů pro ParlamentníListy.cz.
Nyní měla redakce možnost ve sněmovních kuloárech mluvit s reprezentanty současné opozice, která při prezidentu Pavlovi stojí takřka ve všem. Jde však evidentně hlavně o podporu veřejnou. Mimo kamery a mikrofony lze vidět jiný obrázek.
Minimálně v tom, že Pavlova podaná ruka ne vždy platila i za bývalé vlády a prezident po poradě se svými rádci měnil své pohledy na domluvené záležitosti už tenkrát.
„Něco jsme na jednání na Hradě s panem prezidentem domluvili, ale poradci mu to poté rozmluvili a prostě to bylo jinak. Museli jsme si zvyknout, že na jeho (Pavlovo, pozn. red.) slovo nelze spoléhat. Drželo se to samozřejmě pod pokličkou. Byli jsme z něj zoufalí a naštvaní, ale všichni drželi basu, protože byl tzv. náš. V každém případě je pravda, že se tak Pavel choval už za nás. Stížnosti nynější vlády na totéž vcelku chápeme, zažili jsme to,“ potvrdil redakci jeden z politiků bývalé vlády.
Zajímavá a zároveň nová je však následující informace. „Mluví se o tom, že významný vliv na rozhodování prezidenta má i první dáma. Nejde pouze o jeho poradce. Těch faktorů je víc a někdy se to může dost kombinovat nebo střetávat. Ovšem ano, paní Pavlová podle toho, co jsem slyšel, prosazuje dost asertivně své pohledy a zájmy a hraje svoje hry. Ostatně i to bylo důvodem, proč se řešila ta apanáž, o kterou si pro ni Hrad řekl. Přiklepli jsme jí ty peníze, abychom měli klid,“ naznačuje zdroj serveru ParlamentníListy.cz z řady dnešní sněmovní opozice.
O tom, jaká očekávání s prezidentem mají občané ve světle stále sílících informací, že jeho rozhodování ve výsostně politických záležitostech je nejisté a ovlivnitelné, hovoří pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.
„První, základní a možná jedinou významnou politickou předností Petra Pavla je jeho vzhled. V odborném sociologickém jazyce bychom mohli prohlásit, že je to člověk vybavený obrovským erotickým kapitálem. Na tom byla založena od začátku jeho volební kampaň. Nepřinášel žádnou vizi ani politický program. Vypadal dobře, uměl se ušlechtile tvářit, měl pěkné držení těla… Zkrátka slušelo mu to,“ míní Hampl.
Lidé, kteří Petra Pavla volili, jej podle jeho slov volili primárně kvůli vzhledu, byť to tak mnozí neformulovali přímo. „Chtěli někoho, kdo bude působit důstojně, kdo bude krásný na známkách apod. Nečekali státníka ani vizionáře. A předpokládali, že odbornost mu zajistí zázemí poradců. A přesně takového prezidenta dostali. Další volili kohokoliv, kdo není Andrej Babiš, a vskutku – Petr Pavel není Andrej Babiš,“ sděluje sociolog pro ParlamentníListy.cz.
„Zkrátka ti, kdo berou Petra Pavla jako skvělého prezidenta, ti od něj nečekají státnické ani intelektuální výkony. Ti, kdo chtěli prezidenta vzdělaného nebo prezidenta osobnost, ti byli přehlasováni. Tak to prostě v politice chodí,“ konstatuje doktor Petr Hampl.
