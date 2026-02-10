MPO: Integrace agentur na podporu podnikání, exportu a investic zvýší dostupnost služeb

To je cíl spojení agentur na podporu podnikání, exportu a investic CzechTrade a CzechInvest, které s letošním únorem začíná. Nová agentura bude odpovídat měnícím se potřebám třetího tisíciletí a v tuzemských regionech i po celém světě poskytovat moderní podnikatelský servis rychleji, jednodušeji a efektivněji. O integraci se diskutuje dlouhodobě, spojení, které vychází z programového prohlášení vlády, záměr naplní.
CzechTrade i Czechinvest spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Spojí se proto, aby se lépe propojily činnosti a služby, odstranily se překryvy a naplno využily sdílené kapacity. Integrace se uskuteční v několika fázích a měla by být dokončena během roku 2027.
„Chceme spojit dvě klíčové agentury české ekonomiky, a to agenturu CzechTrade a CzechInvest. Není to úplně nová zpráva, je v to v naší hospodářské strategii, do značné míry navazujeme na to, co jsme zaváděli před čtyřmi lety,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podobně to funguje ve světě, kde se propojuje podpora investic, startupů a exportu. Nový generální ředitel CzechTradu Rudolf Klepáček je manažer a předpokládám, že po propojení bude v čele agentury, kterou teď tvoříme. Přeji mu hodně úspěchů.“
Jedna agentura by nově měla podnikatelům bez zbytečné administrativní zátěže a srozumitelně pomoci v celém řetězci od nápadu až po zahraniční trhy – s rozjezdem podnikání, růstem, inovacemi i vstupem na zahraniční trhy. Důraz se bude klást na kontinuitu služeb, odborné know-how a rozvoj toho, co v agenturách CzechTrade a CzechInvest dlouhodobě funguje. Pro klienty se v tuto chvíli nic nemění, služby, kontakty i projekty pokračují tak, jako dosud. Dostupnosti služeb v regionech ani na zahraničních zastoupeních se proces spojování věcně nedotkne. Počet zaměstnanců nové agentury by měl respektovat sjednocení vnitřních služeb.
„CzechTrade je pro Hospodářskou komoru i podnikatele důležitým partnerem při podpoře českých firem na zahraničních trzích. Od nového generálního ředitele a připravovaného spojení s CzechInvestem očekáváme jasný směr, důraz na efektivitu a racionální uspořádání sítě zahraničních kanceláří s ohledem na aktuální potřeby firem a měnící se příležitosti na světových trzích. Spolupráci CzechTradu a CzechInvestu vnímáme jako klíčovou pro provázanou podporu podnikání od investic až po export,“ říká viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský.
„S agenturami CzechTrade a CzechInvest spolupracujeme od jejich založení. Správně provedené spojení považujeme za racionální krok a stejně tak vítáme výběr nového generálního ředitele, s kterým jsme v jeho dosavadních rolích úzce spolupracovali. Je pro ale nás zásadní, aby v důsledku spojní nedošlo ke snížení dostupnosti služeb pro podnikatele, ale naopak, aby se dále rozvíjela síť a kvalita služeb pro exportéry,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák.
Nová agentura bude hrát důležitou propojovací roli v rámci Týmu Česko. Inspirací pro integraci jsou funkční modely spolupráce obdobných institucí v zahraničí. Úzké propojení investičních, exportních a inovačních služeb státu dlouhodobě funguje například ve Švédsku, Finsku nebo ve Francii. „Podpora přílivu investic a rozvoj exportu jsou dvě strany téže mince. Věříme, že nová agentura přinese potřebnou synergii a nabídne zahraničním partnerům kvalitní vstupní bránu do české ekonomiky. A jsme připraveni se na utváření její podoby aktivně podílet. Za jeden z úkolů nové agentury považuji i práci na odolnosti české ekonomiky podporou funkčních dodavatelských řetězců," říká čestný předseda Sdružení pro zahraniční investice (AFI) Kamil Blažek.
Připravit a řídit proces spojení je hlavním úkolem nového generálního ředitele agentury CzechTrade. Od 1. února 2026 se jím – na základě výběrového řízení – stal Rudolf Klepáček. Jeden z autorů Exportní strategie České republiky se v oblasti zahraničního obchodu a podnikání pohybuje dlouhodobě a má pracovní zkušenosti s oběma agenturami. V posledních letech pracoval jako ředitel odboru podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu. „Na novou pracovní výzvu se těším, význam spojení je naprosto zřejmý a já budu usilovat o to, aby to bylo spojení přínosné pro podnikatele, exportéry i investory,“ uzavírá Klepáček.
