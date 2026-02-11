Letiště Praha: Digitální asistentka AVA představuje novou podobu komunikace s cestujícími

11.02.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Letiště Praha uvedlo do provozu moderní nástroj pro komunikaci s cestujícími.

Letiště Praha: Digitální asistentka AVA představuje novou podobu komunikace s cestujícími
Foto: Archiv
Popisek: Letiště Praha - logo

Aviation Assistant (AVA) je digitální asistentka, jejímž cílem je usnadnit cestujícím orientaci na letišti. Aktuálně je asistentka propojena s chatovací aplikací WhatsApp, během února pak dojde k jejímu propojení s další chatovací platformou – tentokrát s Facebook Messengerem. AVA cestujícím poskytuje aktuální a přesné informace o letech, nabízí podporu při cestování a efektivně zrychluje komunikaci. K dispozici je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V rámci svých služeb nabízí několik klíčových funkcí, jako je „Hlídat let“, „Dotazy a FAQ“ či doporučení pro hladký průchod letištěm.

„V únoru přineseme rozšíření funkcí třeba o komunikaci v Messengeru, čímž se AVA propojí s další rozšířenou chatovací aplikací. V březnu spustíme službu, která cestujícím nabídne možnost přepojení konverzace na operátora informační služby, který na základě kontextu a historie chatu zodpoví dotazy, na které AVA odpověď nedohledala,“ říká Eva Krejčí, ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha.

V rámci služby „Hlídat let“ přináší AVA cestujícím možnost nechat si hlídat konkrétní let a dostávat aktuální informace prostřednictvím automatických notifikací. Jde například o otevření gatu a příslušných odbavovacích přepážek, o zahájení nástupu, o odletu či příletu letadla nebo o přiřazeném zavazadlovém pásu. AVA nahrazuje dosavadní upozornění prostřednictvím SMS a přináší na Letiště Václava Havla Praha nové inovativní řešení, kdy cestující pouze pasivně nepřijímá notifikace o daném letu, ale může se doptat na podrobnosti. S AVou si mohou cestující psát prostřednictvím detailu letu - hlídat let, nebo přímo přes WhatsApp ZDE.

Další klíčovou funkcí je služba „Dotazy a FAQ“, díky které je AVA schopna odpovídat na nejčastější dotazy cestujících, týkající se letiště a cestování. Digitální asistentka pomůže například s orientací v terminálech, s informacemi o parkování na letišti, pravidlech pro odbavení zavazadel či s pravidly, které se týkají tekutin a jejich limitů. Na míru každému cestujícímu dokáže doporučit služby, obchody nebo restaurace na letišti.

Zdroje:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=420702266809&text&type=phone_number&app_absent=0

