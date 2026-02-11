Papajanovský (STAN): Jak bude stát nahrazovat občanům škody, způsobené těžbou lithia?

Dámy a pánové, dobré ráno.
My tady zatím projednáváme, respektive zazněly návrhy na zařazení bodů, které já bych označil jako takzvaná velká témata - střet zájmů, rozpočet, protikorupční balíček a tak dále. Já jsem si připravil bod, o kterém bych chtěl diskutovat a který navrhuji zařadit, který je tématem z celostátního pohledu menším, ale zároveň jsem přesvědčen o tom, že je velmi důležitý pro region, ze kterého já pocházím, pro Ústecký kraj, a zároveň jde o téma, které je velmi aktuální.
Navrhuji do programu jednání Sněmovny zařadit bod s názvem Jak bude Česká republika nahrazovat občanům Ústeckého kraje škody způsobené těžbou lithia. Stručně to uvedu, nechci příliš zdržovat.
My jsme tento týden na krajském zastupitelstvu v Ústí nad Labem definitivně schválili projekt těžby lithia v Ústeckém kraji. Možná někteří z vás o tom slyšeli. Na Cínovci by se mělo těžit lithium. Diskutovali jsme v minulosti o tom, jestli výnos z něj bude 2 000 miliard, 1 000 miliard, 500 miliard nebo o něco méně. Ale je to projekt, který byl tedy definitivně krajským zastupitelstvem odsouhlasen v podobě odsouhlasení změn zásad územního rozvoje kraje. A teď už pojedou, poběží všechny ty úřední procesy k tomu, aby se lithium u nás v kraji mohlo těžit.
Ústecký kraj byl v minulosti, já bych si troufl říct, vydrancován, protože uhlí, které se zde vytěžilo, a těžký průmysl, který jsme u nás v kraji měli a do jisté míry stále ještě máme, tvořil základ prosperity České republiky.
A když shrnu to, jakým způsobem má být Ústecký kraj kompenzován za to, že v něm má být založena i nová prosperita České republiky, protože o lithiu se mluví jako o surovině budoucnosti, potřebujeme ji pro baterky elektroaut, potřebujeme ji pro řadu dalších průmyslových odvětví, tak když se podíváme, jakým způsobem má být Ústecký kraj kompenzován za to, že se u nás bude těžit lithium za ty 2 000, 1 000 nebo o něco méně miliard, no, tak se zdá, že jsme se z minulosti a z drancování našeho regionu nepoučili.
Já tady uvedu konkrétní čísla. Hornina, která se vytěží, nebo výnos toho projektu je v současné době při současných cenách lithia odhadován někde mezi 50 a 100 miliardami korun a z toho by náš kraj měl získat na výnosech z vytěžené horniny 10 milionů korun ročně, obec, na jehož území se to lithium bude těžit, by měla získat dalších 30 milionů korun ročně. To znamená projekt, který má celé České republice přinést desítky, možná stovky miliard korun a z vytěžených nerostů, z poplatku z vytěžených nerostů u nás v Ústeckém kraji zůstane v součtu 40 milionů korun ročně.
Podobné je to z hlediska daňových výnosů. Zase - ten projekt, který bude znamenat desítky, možná stovky miliard korun ekonomické hodnoty, která vznikne v České republice, tak pro obce v Ústeckém kraji bude znamenat v rámci rozpočtového určení daní výnos ve výši 100 milionů korun, ale vzhledem k tomu, jak víme, že rozpočtové určení daní není vázáno na ekonomickou aktivitu v místě, kde se ta ekonomická aktivita odehrává, tak zbytek České republiky na těžbě lithia vydělá miliardu korun na daních, odvodech a tak dále, a zároveň stát, to znamená státní rozpočet na těžbě lithia vydělá 2 miliardy korun.
Takže 100 milionů korun zůstane v České republice na daních a 3 miliardy korun odtečou buď do státního rozpočtu nebo do obecních a krajských rozpočtů ve zbytku České republiky.
Já si myslím, že, protože, řeknu upřímně, naše krajské zastupitelstvo nezvládlo vyřešit otázku, jakým způsobem bude Ústecký kraj za tu těžbu kompenzován, neuzavřeli jsme žádnou plánovací smlouvu, neuzavřeli jsme žádnou závaznou smlouvu s investorem, takže všechno zůstalo v rovině nějakých dobrovolných slibů, darů a tak dále, tak já bych rád tuto otázku otevřel i zde na plénu Poslanecké sněmovny tak, abychom mohli diskutovat, jakým způsobem bude celá Česká republika kompenzovat Ústecký kraj za to, že tam bude probíhat ta těžba, za to, že se znovu rozjede do jisté míry, byť doufám, že ne v takové míře, to drancování, kterého jsme byli svědky v minulosti. A pokud se má rozjet - a já chápu, že je to nějaký strategický zájem České republiky, pak bych žádal jako poslanec za Ústecký kraj, aby za to alespoň náš kraj byl dostatečným způsobem kompenzován.
Takže proto navrhuji tento bod a navrhuji ho, to jsem neřekl, byť na papíru je to poznamenané, jako první bod v pořadí.
Děkuji vám za pozornost.
