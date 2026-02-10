Ministerstvo spravedlnosti: Česká republika si v Indexu vnímání korupce polepšila

10.02.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Transparency International dnes zveřejnila data Indexu vnímání korupce (CPI Index) za rok 2025.

Ministerstvo spravedlnosti: Česká republika si v Indexu vnímání korupce polepšila
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Česká republika si oproti předchozímu hodnocení polepšila o 3 body na 59 bodů ze 100 možných a umístila se na celkovém 39. místě ze 182 hodnocených zemí. Česká republika si rovněž v rámci srovnání zemí Evropské unie polepšila a posunula se z 16. na 14. místo.

CPI je žebříček sestavovaný Transparency International již více než 30 let. Hodnocení na 100bodové škále, kdy 100 bodů lze dosáhnout, pokud v dané zemi téměř neexistuje korupce, vychází z hodnocení oslovených expertů. Ti hodnotí řadu ukazatelů souvisejících s bojem proti korupce, např. míru transparentnosti veřejné správy, efektivitu protikorupčních opatření nebo rozsah zneužívání veřejných prostředků. Více informací naleznete na stránkách Transparency International ČR.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 36782 lidí

V roce 2025 Ministerstvo spravedlnosti realizovalo řadu protikorupčních aktivit, kdy nejdůležitější byly spojeny s přijetím zákona č. 168/2025 Sb., o regulaci lobbování, a s jeho účinností od 1. července 2025. Smyslem a účelem zákona je odlišení legitimního a v demokratických systémech potřebného, transparentního a přínosného lobbování od zákulisního lobbingu, nad nímž není vykonávána žádná veřejná kontrola. Společně s tím zákon cílí na předcházení negativním jevům někdy s takovým lobbováním spojených, jako jsou korupce či klientelismus.

Ministerstvo spravedlnosti při implementaci zákona poskytuje dotčeným subjektům poradenství a metodickou pomoc. S účinností zákona byl na adrese relob.gov.cz úspěšně spuštěn Registr lobbování, ve kterém bylo na konci roku 2025 registrováno 555 lobbistů (155 fyzických osob a 400 právnických osob), 608 lobbujících prostředníků a 2 066 lobbovaných.

V roce 2026 bude novou vládou schválena Vládní koncepce boje proti korupci na roky 2027 až 2030, která bude definovat její protikorupční priority, a to i na základě provedených veřejných konzultací a spolupráce s odbornou veřejností.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Povolování náhradního mateřství není předmětem novely trestního zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti: Podněty veřejnosti k exekucím a insolvencím
Ministerstvo spravedlnosti: Třetí náměstek posílí oblast digitalizace a ekonomiky
Ministerstvo spravedlnosti: Štrasburský soud k případu pacienta, který zahynul po náhlém opuštění nemocnice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

hodnocení , korupce , MSp , TZ

Jinde na netu:

Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky Očkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutíOčkování proti pásovému oparu zpomaluje stárnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Česká republika si v Indexu vnímání korupce polepšila

19:15 Ministerstvo spravedlnosti: Česká republika si v Indexu vnímání korupce polepšila

Transparency International dnes zveřejnila data Indexu vnímání korupce (CPI Index) za rok 2025.