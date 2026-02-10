Ministerstvo spravedlnosti: Česká republika si v Indexu vnímání korupce polepšila

Česká republika si oproti předchozímu hodnocení polepšila o 3 body na 59 bodů ze 100 možných a umístila se na celkovém 39. místě ze 182 hodnocených zemí. Česká republika si rovněž v rámci srovnání zemí Evropské unie polepšila a posunula se z 16. na 14. místo.
CPI je žebříček sestavovaný Transparency International již více než 30 let. Hodnocení na 100bodové škále, kdy 100 bodů lze dosáhnout, pokud v dané zemi téměř neexistuje korupce, vychází z hodnocení oslovených expertů. Ti hodnotí řadu ukazatelů souvisejících s bojem proti korupce, např. míru transparentnosti veřejné správy, efektivitu protikorupčních opatření nebo rozsah zneužívání veřejných prostředků. Více informací naleznete na stránkách Transparency International ČR.
V roce 2025 Ministerstvo spravedlnosti realizovalo řadu protikorupčních aktivit, kdy nejdůležitější byly spojeny s přijetím zákona č. 168/2025 Sb., o regulaci lobbování, a s jeho účinností od 1. července 2025. Smyslem a účelem zákona je odlišení legitimního a v demokratických systémech potřebného, transparentního a přínosného lobbování od zákulisního lobbingu, nad nímž není vykonávána žádná veřejná kontrola. Společně s tím zákon cílí na předcházení negativním jevům někdy s takovým lobbováním spojených, jako jsou korupce či klientelismus.
Ministerstvo spravedlnosti při implementaci zákona poskytuje dotčeným subjektům poradenství a metodickou pomoc. S účinností zákona byl na adrese relob.gov.cz úspěšně spuštěn Registr lobbování, ve kterém bylo na konci roku 2025 registrováno 555 lobbistů (155 fyzických osob a 400 právnických osob), 608 lobbujících prostředníků a 2 066 lobbovaných.
V roce 2026 bude novou vládou schválena Vládní koncepce boje proti korupci na roky 2027 až 2030, která bude definovat její protikorupční priority, a to i na základě provedených veřejných konzultací a spolupráce s odbornou veřejností.
