Až Orbán nebude. EU má prý plán, jak dát Ukrajině členství bez čekání

Prvním krokem je připravení Ukrajiny na členství v Evropské unii prostřednictvím urychlení vyjednávacího procesu a poskytováním neformálních pokynů k plnění jednotlivých vyjednávacích klastrů, tedy právních a institucionálních podmínek vstupu. Evropská unie už Ukrajině měla předat informace o části právních kroků na cestě ke členství a plánuje dodat i zbývající, aby mohly reformy pokračovat rychleji i během pokračující války. Ukrajina přitom prohlašuje, že je připravena potřebné změny provést a technicky být připravena na vstup do roku 2027.
„Členství v EU přináší výhody pouze tehdy, pokud projdete transformací prostřednictvím procesu rozšiřování – to je skutečná super síla členství v EU,“ uvedl jeden z úředníků pro server POLITICO. „Evropská komise musí skloubit dvě věci: potřebu postupovat rychle, ale také provést reformy na Ukrajině.“
„Jednalo by se o jakousi rekalibraci procesu – nejprve se připojíte a poté postupně získáváte práva a povinnosti,“ vysvětlil další z úředníků.
To ovšem vyvolává spory uvnitř Evropské unie, kdy se některé země, zejména Německo, obávají vzniku dvou kategorií členských států. Jiné státy a kandidátské země jsou otevřeny flexibilnějšímu přístupu, pokud však zůstane plnohodnotné členství stále konečným cílem.
Odebrání hlasovacího práva Maďarsku
Krok číslo tři je v celku jednoduchý. Dle serveru POLITICO tkví zkrátka ve „vyčkání na odchod Orbána“, vzhledem k tomu, že maďarský premiér je dlouhodobě proti členství Ukrajiny v Evropské unii.
Evropská unie proto dle serveru POLITICO sleduje maďarské volby a zároveň hledá způsoby, jak případně obejít Orbánovo veto, jelikož před volbami se neočekává změna jeho postoje.
Parlamentní volby se v Maďarsku mají konat letos v dubnu a podle posledních průzkumů veřejného mínění je ve vedení strana TISZA a Orbánova strana Fidesz je až na druhém místě.
Pokud nevyjde krok tři, přejde Evropská unie ke kroku číslo čtyři. Podle tohoto bodu Evropská unie zvažuje využít vlivu amerického prezidenta Donalda Trumpa na maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropské státy údajně předpokládají, že Trump, který má s Orbánem blízké vztahy a usiluje o dosažení mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, by mohl Maďarsko přesvědčit, aby přestalo proces přístupu Ukrajiny do Evropské unie blokovat.
Pátým a krajním řešením, pokud „všechno ostatní selže“, je použít článek 7 Smlouvy o EU vůči Maďarsku. Jedná se o nejtvrdší politickou sankci, která by mohla vést až k pozastavení hlasovacích práv členského státu. To by v zásadě omezilo schopnost Maďarska blokovat rozhodnutí o přijetí nových členů včetně Ukrajiny.
