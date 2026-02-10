Až Orbán nebude. EU má prý plán, jak dát Ukrajině členství bez čekání

11.02.2026 15:10 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Evropská unie připravuje plán, který by měl Ukrajině zajistit částečné členství v Evropské unii už příští rok. Brusel se údajně snaží posílit postavení Ukrajiny v Evropě a efektivně ji tak oddálit od Ruska. Na základě rozhovorů s pěti diplomaty zastupujícími různé země, třemi úředníky Evropské unie a dvěma ukrajinskými představiteli, kteří hovořili anonymně kvůli důvěrnosti jednání, server POLITICO identifikoval pět kroků tohoto plánu.

Až Orbán nebude. EU má prý plán, jak dát Ukrajině členství bez čekání
Foto: Twitter.profil Von der Leyenové
Popisek: Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Prvním krokem je připravení Ukrajiny na členství v Evropské unii prostřednictvím urychlení vyjednávacího procesu a poskytováním neformálních pokynů k plnění jednotlivých vyjednávacích klastrů, tedy právních a institucionálních podmínek vstupu. Evropská unie už Ukrajině měla předat informace o části právních kroků na cestě ke členství a plánuje dodat i zbývající, aby mohly reformy pokračovat rychleji i během pokračující války. Ukrajina přitom prohlašuje, že je připravena potřebné změny provést a technicky být připravena na vstup do roku 2027.

„Členství v EU přináší výhody pouze tehdy, pokud projdete transformací prostřednictvím procesu rozšiřování – to je skutečná super síla členství v EU,“ uvedl jeden z úředníků pro server POLITICO. „Evropská komise musí skloubit dvě věci: potřebu postupovat rychle, ale také provést reformy na Ukrajině.“

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 38685 lidí
Druhým krokem je pak vytvoření „zjednodušeného“ nebo postupného členství v Evropské unii, které by umožnilo kandidátským zemím vstoupit do unie dříve a teprve následně postupně získávat plná práva i povinnosti.

„Jednalo by se o jakousi rekalibraci procesu – nejprve se připojíte a poté postupně získáváte práva a povinnosti,“ vysvětlil další z úředníků.

To ovšem vyvolává spory uvnitř Evropské unie, kdy se některé země, zejména Německo, obávají vzniku dvou kategorií členských států. Jiné státy a kandidátské země jsou otevřeny flexibilnějšímu přístupu, pokud však zůstane plnohodnotné členství stále konečným cílem.

Odebrání hlasovacího práva Maďarsku

Krok číslo tři je v celku jednoduchý. Dle serveru POLITICO tkví zkrátka ve „vyčkání na odchod Orbána“, vzhledem k tomu, že maďarský premiér je dlouhodobě proti členství Ukrajiny v Evropské unii.

Evropská unie proto dle serveru POLITICO sleduje maďarské volby a zároveň hledá způsoby, jak případně obejít Orbánovo veto, jelikož před volbami se neočekává změna jeho postoje.

Parlamentní volby se v Maďarsku mají konat letos v dubnu a podle posledních průzkumů veřejného mínění je ve vedení strana TISZA a Orbánova strana Fidesz je až na druhém místě.

 

Pokud nevyjde krok tři, přejde Evropská unie ke kroku číslo čtyři. Podle tohoto bodu Evropská unie zvažuje využít vlivu amerického prezidenta Donalda Trumpa na maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropské státy údajně předpokládají, že Trump, který má s Orbánem blízké vztahy a usiluje o dosažení mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem, by mohl Maďarsko přesvědčit, aby přestalo proces přístupu Ukrajiny do Evropské unie blokovat.

Pátým a krajním řešením, pokud „všechno ostatní selže“, je použít článek 7 Smlouvy o EU vůči Maďarsku. Jedná se o nejtvrdší politickou sankci, která by mohla vést až k pozastavení hlasovacích práv členského státu. To by v zásadě omezilo schopnost Maďarska blokovat rozhodnutí o přijetí nových členů včetně Ukrajiny.

Psali jsme:

„Mnozí z nás by se toho raději nedožili!“ Co nás čeká s přijetím eura? Bulhaři už to vědí
Piráti: Rozpočet Babišovy vlády přihraje peníze vyvoleným
Kanály jsou opět otevřené. Moskva a Paříž už spolu zase mluví
Pelhřimov: Tradiční masopustní rej ovládne centrum města

 

Zdroje:

https://t.co/fte6UfTH54

https://t.co/nONdLs4JDG

https://twitter.com/EuropeElects/status/2020172935059612137?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.politico.eu/article/5-steps-ukraine-eu-membership-2027/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

členství , EU , Maďarsko , Ukrajina , Orbán , Politico

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že vstup Ukrajiny do EU by měl být urychlen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Mluvil jste o nich ve sněmovně. Mohu se zeptat, co je to přesně za pravidla? K čemu zavazují? A jak se díváte na mandatorní výdaje státu? Prý jsou největší složkou rozpočtu. To se na nich nedá nějak ušetřit? Samozřejmě tím nemyslím, abyste šetřili třeba na platech učitelů apod. Ale dost často všichn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Barva moči vypovídá o stavu vašeho zdravíBarva moči vypovídá o stavu vašeho zdraví Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vzpouře pracovníků ČT se staví do cesty babička z Blanska

13:45 Vzpouře pracovníků ČT se staví do cesty babička z Blanska

Redaktoři ČT se obracejí na koncesionáře, po letech se na Kavčích horách mluví o stávce. Opoziční po…