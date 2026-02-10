Česká pošta: Skokem na známky. Jiří Raška letí na filatelistický piedestal

11.02.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta představuje příležitostný poštovní aršík Jiří Raška.

Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Autorem výtvarného návrhu je Petr Ptáček, cena aršíku je 76 korun a obsahuje dvě známky v hodnotě 36 a 40 korun. Umělecké dílo a cenina zároveň vyšlo 4. února, tedy na nedožité 85. narozeniny českého lyžaře století.

Aršík zachycuje stylizovanou zimní krajinu se skokanskými můstky, které se vážou ke sportovní historii Jiřího Rašky. Ten byl legendárním skokanem na lyžích, který v Grenoblu v roce 1968 vítězně ukončil čekání československých sportovců na zlatou medaili ze zimních olympijských her.

Raška

Raška začal se skoky na lyžích v rodném Frenštátu pod Radhoštěm. Do reprezentace se probojoval v roce 1958 a vydržel v ní dlouhých šestnáct let.

Aršík vychází v nákladu 25 tisíc kusů a je k dostání na vybraných pobočkách a e-shopu České pošty.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , Raška , sport , známky , TZ , filatelie , sběratelství

