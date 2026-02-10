Ministerstvo spravedlnosti prověřuje postup vedení Krajského soudu v Ostravě

Ministerstvo spravedlnosti tak aktuálně posuzuje, zda vedení soudu situaci řešilo včas a přiměřeným způsobem. Na základě zjištěných skutečností ministr přijme případně další opatření.
„Považuji za zásadní se tímto případem důkladně zabývat také proto, aby se zaměstnankyně a zaměstnanci v resortu justice v budoucnu nebáli v obdobných situacích obracet na vedení justičních složek nebo přímo na Ministerstvo spravedlnosti. Takové jednání nelze tolerovat, už vůbec ne u soudců, jejichž chování ovlivňuje důvěru veřejnosti v soudnictví jako celek. Osobním dopisem jsem se proto obrátil na všechny zaměstnance rezortu s návodem, jak podobné situace řešit,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Dotyčný soudce již rezignoval na svou funkci, a proto již není možné uplatnit ze strany ministra kárná opatření. Vzhledem k trestnímu oznámení podanému předsedou soudu však bude jeho jednání posuzováno v rámci trestněprávního řízení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.