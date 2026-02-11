A co ten covid? Novinářka vytáhla na Stacha nepříjemné období

Plány vlády Andreje Babiše na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vyvolaly silnou reakci části zaměstnanců obou institucí. Ti sepsali výzvu, ve které varují před oslabením nezávislosti médií veřejné služby. Novinářka Angelika Bazalová jim ale vzkazuje, že ČT ve své veřejnoprávní službě selhala, když zcela ignoruje jiné názorové proudy.

Foto: Repro ČT
Popisek: Moderátor ČT, Daniel Stach

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu zveřejnili společnou výzvu s podtitulem „Pro vás. Ne pro politiky“, ve které upozorňují na možné důsledky plánovaných změn financování. V textu uvádějí, že mají obavy ze „snahy o ovládnutí médií veřejné služby“, a varují, že cestou k tomu může být právě zrušení poplatků a převedení institucí pod státní rozpočet.

Autoři výzvy zdůrazňují, že chtějí zůstat odpovědní veřejnosti, nikoli politické reprezentaci. Upozorňují, že „současný model financování zaručuje nezávislost a stabilitu ČT a ČRo“ a že jejich znepokojení zvyšují i okolnosti přípravy změn bez širší veřejné a odborné debaty. Dokument uzavírají prohlášením, že jsou „odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let“.

Jedním z podepsaných je i novinář a popularizátor vědy Daniel Stach. Ten vysvětluje, že jeho práce je přímo spjata s podmínkami, které podle něj umožňuje právě veřejnoprávní model. Stach uvádí, že popularizuje vědu a že to může dělat proto, že má s kolegy odpovídající podmínky v médiu veřejné služby.

„Jsme veřejnoprávní médium, a proto máme možnost vysílat v hlavním vysílacím čase tlumočený rozhovor s nositelem Nobelovy ceny nebo příběh přeživšího holokaustu. To, co děláme, by jinde než ve veřejnoprávním médiu nemohlo v takovém rozsahu a s takovým dopadem pro společnost vzniknout,“ tvrdí moderátor.

Stach také popisuje samotný vznik výzvy. Uvádí, že se „spojili redaktorky a redaktoři České televize a Českého rozhlasu. Bez šéfů,“ vybrali si své zástupce a společně se shodli na textu, za kterým stojí nejen známé tváře, ale i editoři, technici či grafici. Podle něj nejde o konkrétní osoby ve vládě či vedení médií, ale o „přístup a principy, které mají fungovat bez ohledu na to, kdo je ve vládě nebo v opozici“.

Závěrem Stach vyjadřuje osobní motivaci pokračovat v práci za podmínky zachování nezávislosti. „Věřím, že to, co děláme – nejen ve vědecké redakci ČT – má smysl a přínos pro společnost. Moc rád budu pomáhat porozumět světu vědy. A to v televizi, která bude nezávislá a bude mít možnost se rozvíjet.“

Jiný pohled má novinářka Angelika Bazalová, která dlouhodobě kritizuje způsob, jakým Česká televize informovala například o pandemii covidu-19. Ve své reakci na Stacha uvádí, že ji „nezajímají rozhovory s nositeli Nobelových cen“ a že podobný obsah je dnes široce dostupný i mimo veřejnoprávní média.

Bazalová tvrdí, že klíčovým testem veřejnoprávní služby byla pandemie, během níž podle ní ČT selhala. „To, co jsem potřebovala, bylo, abyste během pandemie dokázali reflektovat všechny relevantní názorové proudy, všechny pohledy na možnosti jejího řešení. Selhali jste brutálně.“

Konkrétně kritizuje i současné zpravodajství vědecké redakce ČT. Tvrdí, že redakce „nedokáže objektivně napsat ani to, že Kennedy snížil počet doporučených vakcín pro americké děti na úroveň běžnou v Evropě“ a že místo toho vytváří podle ní zkreslený obraz situace. „Místo toho píšete o tom, jak budou americké děti umírat, i když i po změně budou ve skutečnosti dostávat více vakcín než děti české.“

Svou výhradu uzavírá konstatováním, že je pro ni „ponižující muset vám za tohle platit“.

