„Vyhlášení války!“ Orbán obvinil EU kvůli Ukrajině

Brusel údajně připravuje pětibodový plán, který by mohl Ukrajině otevřít cestu k členství v Evropské unii už v roce 2027. Podle informací zveřejněných serverem Politico jde o dosud neoficiální úvahy části evropských diplomatů a představitelů institucí EU, které reagují na politickou i bezpečnostní realitu pokračující války a snahu ukotvit Kyjev pevně v evropských strukturách. Pokud by se plán uskutečnil, šlo by o bezprecedentní zrychlení a částečné přepsání dosavadních pravidel rozšiřování unie.
Prvním krokem je intenzivní příprava Ukrajiny na členství ještě před dokončením formálních procedur. Evropská komise má Kyjevu poskytovat detailní metodickou podporu při otevírání a uzavírání jednotlivých vyjednávacích kapitol, které pokrývají oblasti od justice přes hospodářskou soutěž až po životní prostředí. Cílem je, aby Ukrajina postupovala co nejrychleji v přizpůsobování své legislativy a institucí evropskému právu. Zároveň však podle diplomatů nemá dojít k obcházení klíčových podmínek, zejména v oblasti právního státu, boje proti korupci a fungování nezávislé justice.
Druhým bodem je úvaha o zavedení jakési částečné formy členství. Tento model by umožnil Ukrajině vstoupit do některých struktur EU dříve, než splní všechny standardní podmínky plnoprávného členství. Hovoří se o postupném nabývání práv a povinností – například účasti na vybraných politikách nebo programech – zatímco by pokračovaly reformy v dalších oblastech. Takový přístup by znamenal výrazný odklon od tradiční zásady, že plné členství přichází až po kompletním splnění všech kritérií.
Klíčem je Maďarsko
Třetí krok závisí na politickém vývoji v Maďarsku. Premiér Viktor Orbán dlouhodobě vystupuje proti rychlému přijetí Ukrajiny a opakovaně využívá či hrozí využitím veta při rozhodování o otázkách týkajících se Kyjeva. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozšíření vyžadují jednomyslnost všech členských států, představuje Budapešť zásadní překážku. V Bruselu proto napjatě sledují letošní maďarské parlamentní volby, které by mohly změnit politickou konfiguraci a odstranit blokaci.
Čtvrtým prvkem je snaha zapojit do tlaku na Maďarsko Spojené státy. Někteří evropští diplomaté podle listu Politico počítají s možností, že by americká administrativa mohla využít svého vlivu na Budapešť, například v rámci širších jednání o bezpečnostní situaci ve střední Evropě či o podpoře Ukrajiny. V kontextu případných mírových rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou by perspektiva členství v EU mohla hrát významnou roli jako součást širší dohody o budoucím uspořádání regionu.
Pátý, krajní scénář počítá s využitím článku 7 Smlouvy o EU vůči Maďarsku. Tento mechanismus umožňuje v případě vážného porušování hodnot unie omezit členskému státu některá práva včetně hlasovacích. Ačkoli je jeho plné uplatnění politicky i právně mimořádně náročné, samotná úvaha o tomto kroku ukazuje, jak vážně část unijních představitelů bere možnost, že by jedna vláda dlouhodobě blokovala strategické rozhodnutí o budoucnosti celé Evropy.
Zastánci rychlejší integrace argumentují, že situace je výjimečná. Ukrajina podle nich de facto brání bezpečnost celé Evropy a její ukotvení v EU by bylo nejen politickým signálem, ale i strategickou investicí do stability kontinentu. Rok 2027 je v tomto kontextu vnímán spíše jako politický cíl, než jako pevně dané datum plného členství se všemi právy včetně hlasování ve všech institucích.
Tento plán ale vyvolává silné reakce. Kritici upozorňují, že jakékoli „členství na splátky“ by mohlo vytvořit nebezpečný precedens a oslabit důvěryhodnost přístupového procesu, který po desetiletí stál na přísných a jednotných pravidlech pro všechny kandidáty.
Orbán: „Je to vyhlášení války“
Maďarský premiér Viktor Orbán označil podobné úvahy za útok na maďarskou suverenitu a varoval před tím, že Brusel chce obejít demokraticky zvolenou vládu členského státu.
„Oficiální médium bruselských elit, Politico, zveřejnilo nejnovější válečný plán Bruselu a Kyjeva, pětibodový plán Zelenského. Rozhodli se, že Ukrajina bude přijata do unie již v roce 2027,“ informuje Orbán.
Tento nový plán je podle něj otevřeným vyhlášením války Maďarsku. „Ignorují rozhodnutí maďarského lidu a jsou odhodláni odstranit maďarskou vládu za každou cenu. Chtějí, aby se k moci dostala strana Tisza, protože pak by již neexistovalo žádné veto, žádný odpor a žádná snaha bránit jejich válce s Ruskem,“ tvrdí Orbán.
„V dubnu tohoto roku je musejí Maďaři u volebních uren zastavit. Fidesz je jedinou silou, která stojí mezi Maďarskem a bruselskou vládou, a jedinou zárukou maďarské suverenity,“ apeluje maďarský ministr.
The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026
This new plan is an open declaration of war against Hungary.…
V Maďarsku se blíží parlamentní volby, které se mají konat 12. dubna 2026, a průzkumy veřejného mínění ukazují, že hlavní opoziční strana Tisza pod vedením Pétera Magyara má v řadě měření náskok před vládní stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podle aktuálních výsledků průzkumů Tisza vede nad Fideszem o několik procentních bodů a drží první příčku preferencí voličů, což představuje významnou výzvu pro dosavadní maďarskou vládu
