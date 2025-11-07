ČEZ: Chvaletice letos poprvé topí bez uhlí, nahradily ho plynové kotle

V rekordním čase je postavila a provozuje společnost ČEZ Energo, dcera ČEZ ESCO. S blížícím se koncem uhlí v české energetice tak bude mít tisícovka domácností v polabském městě jistotu dlouhodobých a spolehlivých dodávek na další roky. Dodržení harmonogramu celé akce umožnilo zahájit provoz zdrojů už od zahájení nové topné sezóny. Výhodami nového řešení je vyšší ekologičnost a efektivita dodávky s nižšími ztrátami s možností následného doplňování o další prvky moderní energetiky.
Za rekordních sedm měsíců od zahájení stavby má město Chvaletice zajištěnu dodávku tepla a teplé vody z centrální teplovodní kotelny na minimálně dalších 15 let. K završení pomyslného odchodu města od uhlí došlo v posledním zářijovém týdnu, kdy byla v rámci pravidelné předsezónní odstávky místní topná soustava přepojena na dva moderní plynové kotle o celkovém výkonu 3,7 MW, umístěné v objektu jedné z výměníkových stanic.
Celkem 22 TJ tepla ročně zamíří do necelé tisícovky bytů a více než deseti městských objektů v čele se základní školou, zdravotního střediska nebo domu s pečovatelskou službou. Stávající distributor tepla pro Chvaletice, společnost ČEZ Teplárenská, se už dříve dohodl na ukončení odběru tepla s provozovatelem elektrárny Chvaletice.
„Zachování a zajištění spolehlivých dodávek tepla z nových ekologických zdrojů považuji osobně za jednu z priorit pro Chvaletice. Pro téměř tři tisíce našich občanů i zásobování veřejných budov se centrální dodávka tepla a teplé vody stala za desítky let samozřejmostí. Jsme rádi, že díky spolupráci se Skupinou ČEZ tuto tradici nepřerušíme, a i pro následující roky se nám podaří zachovat stabilní dodávky tepla. Když přihlédneme k velmi vysoké investici za nové rozvody, zůstávají ceny na přijatelné úrovni. Oceňujeme také, že k přepojení na nové ekologičtější zdroje došlo hned od začátku topné sezóny, a pro odběratele to tak nebude znamenat žádný výpadek v zimě. Cena dodávek tepla pro příští rok zůstává stejná jako v letošním roce“ řekla starostka Chvaletic Renata Dymešová.
„Při transformaci českého teplárenství se Chvaletice zařadily k dalším místům po celé republice, pro která zachováme výhody centrálního zásobování teplem i po konci dodávek z uhlí. Po dohodě s elektrárnou Chvaletice jsme v rekordním čase během letoška vybudovali nové plynové kotelny, které už fungují. Skupina ČEZ je pro Chvaletice dlouhodobým spolehlivým partnerem a jsem rád, že naše spolupráce bude pokračovat. Navazujeme tím i na úspěšné působení ČEZ v Pardubickém kraji, kde dlouhodobě provozujeme a budujeme nové obnovitelné zdroje energie. ČEZ ESCO zde také společně s krajem i městy rozvíjí významné projekty energetických úspor.,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Systém centrálního zásobování teplem ve Chvaleticích využívá stávající rozvody i výměníkové stanice, které bude nutné v následujících letech postupně modernizovat. V další etapě se počítá s instalací kogenerační jednotky včetně akumulační nádrže, s cílem zvýšení efektivity výroby a distribuce tepelné energie. Celý systém je také připraven na případné rozšiřování o další prvky moderní energetiky v čele elektrokotli, tepelnými čerpadly, bateriemi a obnovitelnými zdroji.
„Těší nás, že se dvojici nových plynových kotlů podařilo zprovoznit ještě před začátkem topné sezóny. Odběratele tak už nečeká žádná odstávka z důvodu přepojování ze starých na nové zdroje. Věříme, že pro Chvaletice bude nové řešení znamenat garanci stabilní dodávky tepla a teplé vody za dobých cenových podmínek,“ doplnil generální ředitel ČEZ ENERGO Martin Václavek.
Nové technologie pro zajištění dodávek tepla do Chvaletic:
Skupina ČEZ v Pardubickém kraji vedle ekologizace teplárenství pomáhá s projekty energetických úspor a provozuje i projektuje obnovitelné zdroje. Pardubický kraj je množstvím EPC projektů a objemem úspor českým lídrem. Celková úspora všech projektů realizovaných v kraji přesahuje 700 milionů korun a představuje snížení emisí CO2 celkově o 141 800 tun. Loni navíc Pardubický kraj spustil ve spolupráci se společností ENESA, spadající pod ČEZ ESCO, nový energeticky úsporný projekt. Modernizace energetického hospodářství v devíti školách a jednom zdravotnickém zařízení se kraji vrátí z budoucích úspor energie. ČEZ v kraji vyrábí bezemisní elektřinu ve vodních a větrných elektrárnách, mj. ve vodních elektrárnách Pastviny a Práčov nebo větrné farmě Janov. Další obnovitelné zdroje tu připravuje.
