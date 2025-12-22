Pelc (Přísaha): Vánoční bilancování

23.12.2025 4:29 | Komentář
autor: PV

Bilancování před vánočními svátky.

Pelc (Přísaha): Vánoční bilancování
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Přísaha

Uplynulý rok a poslední volby na nás zanechaly stopy. Ale chce to brát s humorem a nadhledem. Tak já jsem například zjistil, že jsem větší individualista. Nerad dělám mnoho věcí SPOLU. Také na všechno neříkám ANO a často nejsem PRO. Změny u sebe pozoruji i ve vnímání barev. Aby bylo všechno GREEN, to nemusí být skvělý DEAL. Modrá není vždycky dobrá. A červená jako ty třešně? STAČILO!

Do příštího roku je třeba myslet i na zdraví. Budu méně MOTO a vytáhnu kolo. Nebudu tolik čučet na TV, na PIRÁTY z Karibiku už koukat nebudu. A přestal jsem pít TURKA. Jen nevím kam na dovolenou, zpohodlněl jsem a už nepojedu pod STAN.Přeji všem krásné svátky vše nejlepší do dalšího roku. Ale mám obavy, že z povolebního slovenského guláše na motorovém oleji, řízlého trochou wasabi, nás bude ještě všechny bolet žaludek. Ale já budu dělat vše pro to, aby se věci vracely k normálu. PŘÍSAHÁM!

Váš Yarin

Mgr. Jaroslav Pelc

  • PŘÍSAHA
  • mimo zastupitelskou funkci
Bilancování před vánočními svátky.