ČEZ Distribuce je na energetickém trhu již 20 let. Do sítí investovala přes 201 miliard

Počátky ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ Distribuce založilo pět původních rozvodných společnosti Skupiny ČEZ. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 31. března 2005. V roce 2005 působila na území 9 krajů, což představovalo rozlohu 52 242 km2, s rozvinutou délkou vedení 153 104 km a elektřinou zásobovala více než 2,5 milionů odběrných míst. Pracovalo zde 869 zaměstnanců a v prvním roce existence investovala společnost do obnovy a rozvoje distribuční soustavy 707 milionů korun. Z pohledu rozvoje distribuční soustavy to byl rok příprav významných investic zejména do připojení velkých průmyslových zón a prvních větších obnovitelných zdrojů elektřiny.

„Sjednocením důležitých činností z původně regionálního uspořádání došlo k zefektivnění procesů a snížení části nákladů. Založením nové společnosti a postupným převzetím zodpovědnosti za distribuci elektřiny, byla také naplněna zákonem daná povinnost oddělení licencovaných činností prodeje a distribuce elektrické energie,“ vysvětluje současný generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Současnost

Dnes je ČEZ Distribuce největším distributorem elektřiny v České republice, zajišťujícím dodávky elektřiny pro více než 3,8 milionů domácností a podniků. Společnost obhospodařuje majetek ve výši cca 153 miliard korun. Za 20 let existence investovala společnost do obnovy a rozvoje distribuční soustavy přes 201 miliard korun. Působí na území 11 krajů o rozloze 52 001 km2 s délkou vedení 170 534 km. Zaměstnává 4631 zaměstnanců a v roce 2024 šlo do úprav a posílení sítí 20 miliard korun. Komunikace se zákazníky se kromě tradičních metod přesunula do online prostředí - Distribuční portál a mobilní aplikace Proud, umožňující řešit požadavky online.

„S dynamickým rozvojem obnovitelných zdrojů, připojováním mikrozdrojů, rozšiřováním elektromobility a projekty komunitního sdílení elektřiny hledáme cesty, jak efektivně modernizovat a navyšovat kapacitu stávající sítě. Energetika prochází rozsáhlou transformací a klade stále větší nároky na spolehlivost, efektivitu a bezpečnost. Klíčovou se tedy pro nás stává digitalizace, využívání mobilních aplikací ke komunikaci se zákazníky a propracovaný systém řízení pro co nejrychlejší řešení hlášených poruch či individuálních požadavků,“ dodává generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík

Kalamity v průběhu let

V průběhu dvaceti let zasáhly distribuční soustavu ČEZ Distribuce desítky sněhových či větrných kalamit. Čtyři z nich byly srovnatelné, a to větrné bouře dosahující v nárazech větru až síly orkánu. V lednu roku 2007 udeřil orkán Kyrill, který prozatím drží prvenství v počtu téměř 1 100 000 omezených zákazníku, následovaný v červnu 2008 vichřicí Emma s téměř 925 000 omezenými zákazníky, bouří Ivan v březnu 2008 s 753 000 omezenými zákazníky a orkánem Herwart v říjnu 2017 s 628 533 omezenými zákazníky. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet poruch na zařízení distribuční soustavy a to přesně 7239 poruch byl za Kyrilla. Vichřice Emma způsobila celkem 3725 poruch, Orkán Herwart způsobil více než 3570 poruch. Nejdelší kalamitní stav způsobily následky přechodu tlakové níže Boris v polovině září 2024. Na území České republiky způsobila kombinace velmi silného větru a extrémních srážkových úhrnů značné škody na majetku a vznik extrémních záplav především v oblasti severní Moravy a Slezska. Počet současně omezených zákazníků dosahoval přes 215 tis., bylo řešeno 2862 poruch na zařízení všech napěťových hladin. Kalamitní stav v nejpostiženější části území trval téměř 90 dnů.

Dvacetiletá historie ČEZ Distribuce je příběhem dynamického růstu, inovací a adaptace na měnící se energetické prostředí. Společnost hraje klíčovou roli v české energetice a je připravena čelit výzvám budoucnosti s důrazem na udržitelnost a technologický pokrok. ČEZ Distribuce se i nadále zaměřuje na decentralizaci energetiky, masivní rozvoj distribuční soustavy pro připojení především obnovitelných zdrojů, digitalizaci, automatizaci a s tím související nasazení inteligentních měřidel a technologií. Cílem je připravit distribuční soustavu na nové výzvy a zajistit spolehlivé dodávky elektřiny v souladu s moderními technologiemi a požadavky trhu.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 170 534 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE.