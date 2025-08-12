ČEZ: Elektrárna Obříství se umí při povodních ponořit pod hladinu Labe

První moderní nízkospádová česká vodní elektrárna Obříství, umístěná poblíž mělnického soutoku s Vltavou, ročně vyrobí tolik energie, která pokryje spotřebu asi 3,5 tisíce domácností. Podobně jako jiné vodní elektrárny ČEZ provoz v Obříství průběžně modernizuje, aby byla připravena na fungování v transformující se české energetice.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Vodní elektrárnu Obříství s instalovaným výkonem 3,36 MW postavilo v roce 1995 u labského jezu 4 km před soutokem Labe s Vltavou konsorcium rakouských firem J. M. Voith a AEG Austria. Stala se první, skutečně moderní nízkospádovou elektrárnou na českém území. Pro efektivní fungování při spádu hladin v rozmezí pouhých 1,5 až 3,8 metru disponuje dvěma horizontálními turbosoustrojími s průtočnými přímoproudými Kaplanovými turbínami speciálního typu PIT, kdy jsou převodovky a generátory umístěny v šachtě uprostřed nátoku do turbíny.
„Vodní elektrárna Obříství funguje spolehlivě už 30 let, během nichž dodala do české energetické soustavy více než 300 milionů kWh ekologické elektřiny. Jde o důležitý článek energetické soustavy v regionu a spolehlivý prvek soustavy vodních elektráren na Labi. ČEZ jich od Dvora Králové až po Ústí nad Labem provozuje celkem sedm, bezemisní energii dodávají do tisíců domácností ve čtyřech krajích České republiky. Díky modernizacím v posledních letech fungují spolehlivěji, aby vyhověly nárokům moderní energetiky 21. století,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
„Obě počítačově řízené turbíny na elektrárně Obříství jsou za plného provozu schopné zpracovat až 120 kubíků labské vody za vteřinu. K automatizovanému provozu patří i čištění vtokových česlí pojízdným automatickým strojem, který si sám vozí a vyměňuje velkoobjemový kontejner na nečistoty. Unikátem je konstrukce objektu elektrárny, umožňující odolat až stoleté vodě. Při několika povodních už se to vyplatilo a elektrárna při nich navzdory přerušení provozu nikdy nebyla výrazně poškozena. Jedinou výjimkou byla extrémní povodeň v roce 2002, kdy došlo ke kompletnímu zaplavení technologie,“ přidává zajímavosti vedoucí odboru provoz malých vodních elektráren ČEZ David Schoř.
Ekologická energetika na jedné řece:
moderní labské vodní elektrárny ČEZ = 33 MW výkonu:
Modernizace vodních elektráren ČEZ v ČR
České řeky a vodní plochy už nenabízejí příliš mnoho míst pro nové střední a větší vodní elektrárny. Skupina ČEZ se proto soustředí na modernizace zvyšující efektivitu provozu stávajících zdrojů, v 11 krajích ČR provozuje 7 velkých, 25 malých vodních elektráren a 3 přečerpávací elektrárny. Za posledních 15 let investovala přes 4,5 mld. Kč, opravené vodní bloky mají celkový výkon přes 1400 MW, tj. zhruba 3 výkonu jaderné elektrárny Dukovany.
Tři tipy na cyklovýlety
Kromě pohledů z různých směrů obou labských břehů na vodní elektrárnu Obříství a část původního Labského jezu, který je kulturní památkou České republiky, má turistům co nabídnout i samotná obec Obříství, podle níž má vodní dílo Skupiny ČEZ jméno. Nachází se zde roubenka Svatopluka Čecha, který zde žil v letech 1895 až 1903. Památník má v Obříství i Bedřich Smetana, konkrétně muzeum v usedlosti Lamberk, v níž skladatel pobýval v letech1824 až 1884. Před budovou roste památný jerlín japonský. Do seznamu kulturních památek jsou zapsány brány venkovských usedlostí čp. 5 a 6, Štěpánský zámeček, samotný zámek Obříství s kostelem Jana Křtitele, Morový sloup se sochami světců či samostatné sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Markéty. Patří do něj i Boží muka v přilehlých Semilkovicích.
Za vším se dá dojet i na kole. Níže tři nejvíce cykloturisty využívané trasy, z nichž se dá odbočit a na chvíli se zastavit v malebné obci na břehu řeky Labe.
Výlet 1 (Neratovice – Mělník, cca 15 km): Neratovice – po cyklotrase 2 – Labská přes Přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko – Tuhaň – Větrušice – Kly – odbočkou k plavební komoře Obříství s výhledem na elektrárnu – dále po proudu Labe přes bývalé zdymadlo Hadík do Mělníka.
Výlet 2 (Kralupy – Neratovice, cca 35 km): Kralupy – přes zámek Veltrusy (cyklotrasa Vltavská EV7) – Lužec n/Vlt. – Mělník – dále po cyklotrase 2 – Labská přes Kly s odbočkou k plavební komoře Obříství s výhledem na elektrárnu a dále přes Tuhaň do Neratovic.
Výlet 3 (Roudnice n/L – Mělník, cca 45 km): Roudnice n/L po cyklotrase 2 – Labská, EV7, přes Záluží, Račice, Horní Počaply (kolem Elektrárny Mělník) do Mělníka a dále po cyklotrase 2 - Labská k odbočce k plavební komoře Obříství s výhledem na elektrárnu – dále po cyklotrase č. 8162 zpět do Mělníka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva