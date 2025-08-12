„Smutné.“ Orbán udeřil. Setkání Trumpa s Putinem a role EU

Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
Teď oba prezidenty čeká setkání kvůli válce na Ukrajině. Pravděpodobně na Aljašce.
K setkání pár slov napsal i maďarský premiér Viktor Orbán.
„Jen čtyři dny před historickým summitem mezi prezidentem Trumpem a Putinem se Evropská rada pokusila vydat prohlášení jménem všech hlav států a vlád EU,“ napsal Orbán s tím, že za Maďarsko nemohl toto prohlášení podpořit.
„Prohlášení se snaží stanovit podmínky pro setkání, na které nebyli lídři EU ani pozváni,“ napsal Orbán na sociální síti X a zdůraznil, že považuje za smutné, v jaké pozici se vlastně dnes EU ocitla. Jak stojí na okraji.
„Jediným rozumným krokem vedoucích představitelů EU je vyzvat k jednání budoucího summitu EU–Rusko, po vzoru summitu USA–Rusko. Dejme míru šanci,“ zvolal Orbán.
autor: Miloš Polák