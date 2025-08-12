„Smutné.“ Orbán udeřil. Setkání Trumpa s Putinem a role EU

Setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina je každou hodinou blíž. Maďarský premiér Viktor Orbán k nadcházející historické události napsal pár slov. Zkritizoval EU a vyzval ke konkrétní akci.

„Smutné.“ Orbán udeřil. Setkání Trumpa s Putinem a role EU
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru, který byl ve středu zveřejněn na YouTube kanálu Patrióta

Americký a ruský prezident se osobně sešli naposledy v roce 2021. Za Spojené státy tehdy jednal Joe Biden a za Rusko Vladimir Putin. S Donaldem Trumpem v pozici prezidenta se Putin setkal v roce 2019. Tehdy se setkali v rámci summitu G20 v japonské Ósace.

Teď oba prezidenty čeká setkání kvůli válce na Ukrajině. Pravděpodobně na Aljašce.

K setkání pár slov napsal i maďarský premiér Viktor Orbán.

„Jen čtyři dny před historickým summitem mezi prezidentem Trumpem a Putinem se Evropská rada pokusila vydat prohlášení jménem všech hlav států a vlád EU,“ napsal Orbán s tím, že za Maďarsko nemohl toto prohlášení podpořit.

„Prohlášení se snaží stanovit podmínky pro setkání, na které nebyli lídři EU ani pozváni,“ napsal Orbán na sociální síti X a zdůraznil, že považuje za smutné, v jaké pozici se vlastně dnes EU ocitla. Jak stojí na okraji.

„Jediným rozumným krokem vedoucích představitelů EU je vyzvat k jednání budoucího summitu EU–Rusko, po vzoru summitu USA–Rusko. Dejme míru šanci,“ zvolal Orbán.

autor: Miloš Polák

