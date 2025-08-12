Poraďte se s naším lékařem přes aplikaci, nabádá zdravotní pojišťovna
12.08.2025 10:40 | Komerční článek
Nevyznáte se v latinských pojmech či kódech diagnóz ve vaší lékařské zprávě? Nebo potřebujete zkonzultovat svůj zdravotní stav, lékařský postup, či vhodnost užití konkrétního léku? Poradit se s lékařem nebylo pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) nikdy jednodušší.
Své dotazy totiž mohou z pohodlí domova konzultovat s lékařem, a to prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Ta je ke stažení zdarma na webu pojišťovny na www.cpzp.cz/aplikace/.
„Pojištěnci, kteří jsou registrování v Elektronické přepážce ČPZP, mohou využívat privátní funkce pojištěnce v aplikaci zdravivmobilu.cz a položit dotaz odbornému lékaři. Stačí v záložce Pojištěnec vybrat možnost Dotazy na lékaře a jednoduše popsat, co vás trápí,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Klienti ČPZP mohou aktuálně využít poradenství ve 14 oborech, jako je například onkologie, urologie, rehabilitace, ORL a oční. V letošním roce již položilo nějaký dotaz lékaři přes aplikaci přibližně 1200 pojištěnců. Tazatelé nejčastěji oslovují lékaře v odbornosti gynekologie, dermatologie, ortopedie, psychologie, chirurgie a stomatologie. Méně častěji se zatím objevují z oblasti revmatologie, diabetologie nebo kardiologie.
„Jsme rádi, že můžeme našim pojištěncům nabídnout kvalitní službu, díky které si každý může vybrat z široké škály lékařských odborností. Klienti nás kontaktují s nejrůznějšími dotazy, ať už potřebují konzultaci ohledně zdravotní péče, vysvětlení lékařských pojmů či zkratek ve zprávě, nebo doporučení vhodného obecného postupu léčby. Pomáháme také s ověřením výkonů hrazených ze zdravotního pojištění a dalšími praktickými otázkami, které vás mohou v souvislosti se zdravím napadnout,“ dodává mluvčí ČPZP.
Přes aplikaci si lze také nechat proplatit preventivní program
Dotazy na lékaře jsou jen jednou z řady funkcí, které aplikace Zdraví v mobilu obsahuje. Uživatelé zde naleznou například seznam lékařů, ke kterým docházejí, nebo léků, které v posledních šesti měsících užívali. Aplikace pomáhá také budoucím maminkám, umožní rovněž nalézt nejbližšího lékaře či lékárnu a nabízí řadu dalších užitečných informací týkající se zdraví či komunikace s pojišťovnou.
Jednou z hojně využívaných funkcí aplikace Zdraví v mobilu je možnost proplácení preventivních programů. „Stačí se pohodlně usadit doma a nafotit doklad o zaplacení, na který připíšete své rodné číslo. Po jeho odeslání pojišťovně obdržíte příspěvek na svůj účet zpravidla do tří dnů,“ uzavírá mluvčí Mazurová s tím, že letos si některý z preventivních programů nechalo přes aplikaci proplatit již více než 200 tisíc klientů. Podíl celkové částky, kterou ČPZP přes aplikaci svým pojištěncům proplatila, stoupl na 60 procent. V minulém roce využil Zdraví v mobilu k proplacení příspěvku každý druhý čerpající klient.