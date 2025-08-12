Hlaváček (STAN): Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova

12.08.2025 12:12 | Monitoring

Pražští radní schválili koncepční dokument Manuál vize ostrova Štvanice.

Hlaváček (STAN): Manuál vize Štvanice zkvalitní správu a údržbu ostrova
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlaváček (STAN)

Zároveň akceptovali úpravy dopravního řešení na tomto ostrově, které povedou k posílení jeho rekreační funkce. Cílem je zlepšit podmínky pro jeho užívání a údržbu.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
6%
18%
52%
7%
1%
3%
4%
0%
hlasovalo: 1595 lidí

„Ostrov Štvanice je významný rekreační prostor pro tři městské části, Prahu 1, 7 a 8, jehož charakter má zůstat zachovaný, ale jednotlivé aktivity chceme postupně kultivovat. Schválený manuál nahlíží na Štvanici komplexně, bere v potaz stromy, cesty, plochy aktivit a samozřejmě také břehy. Cílem je multifunkční veřejné prostranství, kdy schválený dokument navrhuje úpravu břehů ostrova tak, aby se lidé dostali blíž vodě. Nyní nás čekají jednání s Povodím Vltavy, které je správcem dotčených břehů,“ říká náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Některé úkoly, jako je odstranění nevzhledných kontejnerů nebo redukce živelného parkování všude po ostrově, jsme už splnili. U Hlávkova mostu vznikne pro návštěvníky Štvanice nové parkoviště a do centrální části ostrova bude mít autem přístup jen obsluha areálů a v omezeném množství i členové tenisového klubu. Cestování po ostrově tak bude přívětivější a bezpečnější pro pěší a pro děti. Plánujeme i úpravu povrchů komunikací, přivedení kanalizace do všech částí areálu či nové veřejné osvětlení,“ uvádí radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Manuál, který vypracoval architektonický ateliér RKAW, představuje čtyři scénáře možné budoucnosti ostrova, jenž jsou vzájemně kombinovatelné. Nezávazný dokument má posloužit pro koncepční rozhodování v oblasti správy a údržby, pro potřeby jednání o nájemní smlouvách a dalších aktivitách.

V oblasti zeleně dokument například uvádí, že ostrov by měl ve své výsledné podobě uplatnit svou základní kvalitu, kde má být člověk v kontaktu s flórou a faunou. Příroda má zůstat jako prostředí pro aktivity člověka, například mají být odstraněny ploty a stromy se mají stát přirozenou součástí ostrova. V oblasti dopravy manuál stanovuje pořadí důležitosti chodec, cyklista, MHD, automobil.

Vizuály a manuál naleznete ZDE.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

  • STAN
  • územní plánování
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hlaváček (STAN): Koridor VTR Praha – Drážďany je povolen
Hlaváček (STAN): Rezignace na výstavbu městského bydlení byla velká chyba
Hlaváček (STAN): Transformace území Nákladového nádraží Žižkov vstupuje do další fáze
Hlaváček (STAN): Praha požaduje zachování vlastních stavebních předpisů v plném rozsahu

Zdroje:

https://drive.google.com/drive/folders/1m60vq81kG1-CYjeP7-WCVXRaZQt4O0W4

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hlaváček , manuál , Praha , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje pražská Štvanice k posílení své rekreační funkce manuál?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Dohoda o clech

Nemyslíte, že dohoda o clech mezi EU a USA opět jen ukázala na to, jak je vlastně EU slabá a neschopná? Vždyť podle mě je výhodná jen pro jednu stranu a EU to teda není. Nemyslíte, že místo těch věčných nařízení, které nám jen komplikují a zdražují život, byste se nad sebou jako politici, co v EU se...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Urban (SPD): Emisní povolenky pro domy - nová forma majetkového tlaku?

13:09 Urban (SPD): Emisní povolenky pro domy - nová forma majetkového tlaku?

EU schválila novou směrnici o energetické náročnosti budov, která má být transponována do legislativ…