ČEZ ESCO v roce 2024 realizovalo takřka 100 fotovoltaik o výkonu přesahujícím 20 MW

„Fotovoltaické zdroje se postupně stávají v byznysu standardem, a to nejen při výstavbě nových hal, skladů, zastřešených parkovišť nebo administrativních budov, ale i při jejich modernizaci. Firmy investicí do fotovoltaik kromě poklesu spotřeby snižují svou uhlíkovou stopu a ekologizují provoz. Vlastní zdroj čisté energie byznys vnímá jako skvělou investici do budoucna a my v ČEZ ESCO jim tento produkt umíme nabídnout s veškerým servisem,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Zájem firem o solární instalace je stále vysoký. ČEZ ESCO loni realizovalo 91 elektráren o celkovém výkonu 23 MW. Stále oblíbenějším produktem mezi firmami je v tomto ohledu Fotovoltaika za 1 Kč. Jde o dlouhodobý PPA kontrakt například na 15 let, kdy zákazník neplatí vstupní investici a bezemisní zdroj splácí přímo z uspořených prostředků za elektřinu.

„V současnosti jsou v různé fázi přípravy Fotovoltaiky za 1 Kč o celkovém výkonu bezmála 10 MW a zájem firem nadále roste. Zároveň se dalším výrazným trendem stává spojení fotovoltaiky s velkokapacitními bateriemi pro ukládání nevyužité energie ze slunce. Takový systém díky spolupráci s ČEZ ESCO úspěšně funguje například v karlovarské sklárně Moser a další firmy o něj projevily zájem. Ve spolupráci se Škodou Auto také využíváme baterie, které se z různých důvodů nepoužily v elektromobilech. Dáváme jim tak nový život a uplatnění v moderní energetice,“ dodává David Veselý, ředitel úseku Zelená energetika ČEZ ESCO.

Solární zdroje realizované ČEZ ESCO od loňska pomáhají vyrábět bezemisní elektřinu mimo jiné ve velkých firmách, například v karlovarské sklárně Moser, velkých výrobních a skladových halách developera CTP nebo v obchodním době XXXLutz v Hradci Králové a pražském nákupním centru Metropole Zličín, Westfieldu Chodov nebo v nákupním centru na Černém Mostě. Ve svém areálu v Liberci ČEZ ESCO zprovoznili fotovoltaiku také výrobce autodílů Denso o výkonu 1,7 MW.

„Díky novému zdroji, který je největší firemní fotovoltaikou na Liberecku, výrazně snižujeme náklady na energie a zároveň přispíváme k menší zátěži pro životní prostředí z naší produkce. Tímto krokem zároveň plníme cíle naší mateřské firmy, která razí globální strategii co možná největší udržitelnosti produkce. S odstupem času vidíme, že nový zdroj elektřiny nám skutečně pomáhá a v dalších letech proto chystáme další dekarbonizační projekty,“ říká Tomáš Švagerka, manažer výrobního inovačního centra Denso International EU.

Zájem o vlastní bezemisní zdroj energie je nicméně i u malých a středních podnikatelů– nové fotovoltaiky mají například na kozí farmě Bon Lait na Ostravsku nebo na střechách koňských stájí Dvůr Žehrov v Českém ráji.