ČEZ: Elektrárna Dětmarovice definitivně skončí s výrobou elektřiny z uhlí na jaře 2025

Už během posledních let pocházelo teplo dodávané z Dětmarovic hlavně z plynu. Také výroba elektřiny z uhlí se postupně utlumovala a finálně skončí na jaře 2025. Hlavními dlouhodobými odběrateli tepla z nové teplárny zůstanou Orlová a Bohumín, se kterými byly podepsány dlouhodobé smlouvy do roku 2040.

V Dětmarovicích byla zahájena výstavba biomasových a plynových zdrojů společnosti ČEZ Teplárenská a jednotlivé objekty nové teplárny v těchto měsících rychle rostou v těsném sousedství stávajících zdrojů. Ode dneška je navíc jasno i v otázce dodávky biomasy pro nový zdroj. ČEZ uzavřel dlouhodobé smlouvy se čtveřicí regionálních dodavatelů. Další jistotou je, že probíhající topná sezóna v Dětmarovicích je poslední, kdy do výroby tepla ještě promluví uhlí. Jeho podíl na produkci tepla i elektřiny se tu rok od roku výrazně snižuje. Dětmarovice jako jeden ze symbolů přechodu k moderní energetice však i nadále zůstanou spolehlivým dodavatelem tepla pro 15 tisíc domácností v Orlové a Bohumíně. Ekologizace zajistí snížení emisí CO2, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek až o 97 procent.

Jistotu dodávky biomasy na 10 let dopředu má vyřešenou nová nízkoemisní teplárna v Dětmarovicích, kterou ČEZ staví v sousedství dnešních teplárenských zdrojů. Nová teplárna bude v budoucnu potřebovat jak plyn, tak 25 tisíc tun biomasy ročně. Energetici si její dodávku už nyní zajistili smlouvami se čtveřicí dodavatelů z Moravskoslezského kraje. Aktuální topná sezóna, kterou navzdory povodním zahájily Dětmarovice tak rychle, jak jen to bylo možné, je poslední, kdy s výrobou tepla pomůže uhlí.

„ČEZ chce v celém Moravskoslezském kraji zůstat spolehlivým partnerem i po další desítky let a zachovat výhody centrálního zásobování teplem pro naše zákazníky. Pokračujeme tak v dříve oznámeném plánu na nahrazování uhlí moderními plynovými a biomasovými zdroji. Jsem rád, že se nám dodávku biomasy podařilo zajistit už s předstihem přímo z Moravskoslezského kraje. Dětmarovice jsou tak pro Česko příkladem úspěšně a pružně provedené transformace uhelné lokality na moderní energetický areál, který zachová stabilní dodávky tepla odběratelům v Bohumíně a Orlové,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.

V tuto chvíli v Dětmarovicích stojí dvě starší plynové kotelny o výkonu 2 x 22 MWt a také zcela nová plynová kotelna o výkonu 18,4 MWt. Tyto tři plynové zdroje jsou samy schopny zajistit dodávku tepla pro Orlovou i Bohumín. Další modernější plynové a biomasové zdroje tu však ještě vzniknou do roku 2026, aby byla dodávka tepla v budoucnu co nejefektivnější a nejvýhodnější pro zákazníky. A nové Dětmarovice v těchto týdnech skutečně rostou doslova před očima. Před dokončením je regulační stanice plynu a už na jaře 2025 začnou postupně vznikat další objekty. Půjde především o biomasový zdroj o výkonu 8 MWt, kogenerační jednotky o celkovém výkonu 22 MWt a centrální elektrickou stanici, která je energetickým srdcem nového zdroje. Postupné uvádění do provozu jednotlivých zdrojů, včetně plynové kotelny o výkonu 27 MWt proběhne již v průběhu roku 2026. Právě tyto zdroje se v dalších desítkách let postarají o spolehlivé dodávky tepla pro zákazníky napojené na systém centrálního zásobování teplem. Jen v Orlové a Bohumíně jde o 15 tisíc domácností, které budou mít díky novým Dětmarovicím jistou dodávku tepla nejméně do roku 2040.

„Za desítky let spolupráce máme v ČEZ velkou důvěru, kterou energetici nezklamali ani při nedávných povodních. Jsme rádi, že přechod z uhlí na plyn a biomasu probíhá podle plánu, který s námi ČEZ dlouhodobě diskutuje a který se daří plnit. Důkazem jsou rostoucí nové Dětmarovice i dnes oznámené dlouhodobé zasmluvnění dodávek biomasy. Chceme efektivně spolupracovat na změně energetické základny kraje, zlepšování kvality životního prostředí a udržení zaměstnanosti při probíhajících strukturálních změnách v uhelném průmyslu,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Dlouho plánovaný konec uhlí v Dětmarovicích se pozitivně projeví i na životním prostředí. Emise CO2, síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek se odhadem sníží mezi 93 až 97 %. Celý projekt transformace teplárenství bude podpořen dotacemi Modernizačního fondu z programu HEAT.

„Už během posledních topných sezon v Dětmarovicích pocházelo dodávané teplo z velké části z plynu. Výroba elektřiny z uhlí se postupně utlumovala s tím, jak přestávají být uhelné zdroje rentabilní. Letos jsme v Dětmarovicích zahájili stavbu regulační stanice plynu a postupně tu vyrostou i další moderní zdroje tepla, kterými budou 8MWt biomasová kotelna, dvě 11MWt kogenerační jednotky a záložní plynové kotelny. V současnosti máme pro většinu těchto zdrojů ukončená výběrová řízení a probíhá výstavba. Současně máme vyřešenu i otázku paliva pro biomasový kotel. Protože chceme dát našim zákazníkům jistotu na léta dopředu, uzavřeli jsme už teď se čtyřmi hlavními dodavateli biomasy v regionu smlouvy až do roku 2034,“ říká generální ředitel ČEZ Teplárenská Rostislav Díža.

„Pro devět tisíc odběratelů dálkového tepla v Orlové jsou dodávky z nové dětmarovické teplárny klíčové. Lidé si na tento pohodlný způsob zvykli a je dobře, že zůstane zachován i v době, kdy se uhlí v celém našem kraji stává minulostí. Stejně jako ČEZ dává jistotu dodávky nám, my mu proto rádi garantujeme dlouhodobý odběr z nového ekologického zdroje za co nejlepších podmínek pro naše občany,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

„Rychlá pomoc s obnovením dodávek teplé vody do Bohumína po povodních je důkazem dobrého vztahu, který má město a jeho servisní společnost BMS s ČEZ. S centrálním zásobováním tepla z Dětmarovic máme dlouholetou dobrou zkušenost a považujeme ji za nejlepší volbu pro naše město i do budoucna. Více než pět tisíc domácností tak bude těžit z prověřeného partnerství s ČEZ a mít dlouhodobou jistotu dodávek. Spolupráce Bohumína s ekologičtější teplárnou v Dětmarovicích je pro celý náš kraj příkladem, že jde fungovat udržitelněji, a přitom si zachovat standard dodávek,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.

Pro velkou část ze stávajících zhruba 170 zaměstnanců pracujících v uhelném provozu se přechodem na biomasu a plyn v tuto chvíli nic nezmění a zůstávají zaměstnanci elektrárny. Někteří postupně přejdou do nových teplárenských zdrojů a pro ostatní se ČEZ snaží najít uplatnění v rámci svých jiných aktivit v regionu, například při budování a provozu nových obnovitelných zdrojů, v rámci doplňování stavů poruchových čet ČEZ Distribuce nebo jinde ve Skupině ČEZ na profese provozních elektrikářů, montérů, svářečů atd. Část zaměstnanců budou Dětmarovice potřebovat i při pracích na ukončení provozu současné uhelné teplárny.

Záběr Skupiny ČEZ v celém kraji je ale mnohem širší. Provozuje tu zmodernizovanou plynovou teplárnu ve Vítkovicích s jedním největších bateriových systémů v České republice, v regionu také ČEZ postupně buduje nové obnovitelné zdroje, podílí se na ekologizaci dopravy a přímo v Dětmarovicích zvažuje projekt malého modulárního reaktoru. V následujících 15 letech investuje ČEZ celkem v Moravskoslezském kraji desítky miliard korun do výstavby nových ekologických zdrojů elektřiny a tepla. Tento cíl je v souladu s plánem na transformaci uhelných lokalit na nízkoemisní v souvislosti s postupným ukončením využívání uhlí v energetice.

ČEZ ESCO v Moravskoslezském kraji zaměstnává více než 500 lidí, sídlí tu klíčové dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby a ČEZ Energo. V kraji funguje také firma Envez, společný podnik ČEZ ESCO a statutárního města Havířov, jehož cílem je modernizace teplárenství a energetiky v Havířově s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů a chytrých technologií. Dceřiná společnost ENESA také pro Havířov připravuje historicky největší městský energeticky úsporný projekt na Moravě.