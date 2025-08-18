Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete

Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: “Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže!
A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co “dát”, byl “drzý“ (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba.
Ne, to není příběh z 50. let. A já jsem si tento šeredný příběh ze současnosti bohužel nevymyslel.
A proč se o tom nedočteme v médiích, když je v nich z trestního spisu zdánlivě vše? Protože mediální mistři st. aparátu tradičně “pouští” ze spisu pečlivě vybraným novinářům jen to, co se jim hodí. A toto se nehodí.
autor: PV