Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete

18.08.2025 20:49 | Monitoring

Komentář na svém veřejném profilu na síti X k zadržení Tomáše Jiřikovského.

Blažek: Tohle se nehodí. O tom se v médiích nedočtete
Foto: ČT24
Popisek: Ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: “Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřejnosti, nikdo Ti nepomůže!

A protože pan domácí žádného politika nikdy neviděl a nezná, neměl co “dát”, byl “drzý“ (trval na přítomnosti svého právníka, v tu chvíli bezcenném to jeho ústavním právu) a lhát podle ozbrojencova návrhu nechtěl, výsledkem byla vazba a pořádná trestní sazba.

Ne, to není příběh z 50. let. A já jsem si tento šeredný příběh ze současnosti bohužel nevymyslel.

A proč se o tom nedočteme v médiích, když je v nich z trestního spisu zdánlivě vše? Protože mediální mistři st. aparátu tradičně “pouští” ze spisu pečlivě vybraným novinářům jen to, co se jim hodí. A toto se nehodí.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

  • poslanec
