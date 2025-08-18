Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?

Je Zelenskyj v pasti?
1. Stále jsme říkali, že se Ukrajina musí rozhodnout sama. A teď se z toho stala past pro celou Ukrajinu i pro Zelenského.
2. Dnes mu Trump předloží návrh mírové dohody a řešení, aby se tedy Ukrajina sama rozhodla – a celou odpovědnost tím přehodí na něj.
3. Pokud dohodu přijme, vyvstane otázka: proč už prakticky stejnou dohodu nepřijali před třemi lety v Istanbulu? A k čemu pak byly statisíce mrtvých a zdevastovaná země?
4. Pokud řekne „ne“ – že například nemůže postoupit žádné území agresorovi Rusku – Trump si umyje ruce. Řekne: „Udělal jsem, co jsem mohl. Vy jste to odmítli. Teď už bojujte sami, bez nás.“ Pak bude jen otázkou času, zda se dřív zhroutí linie fronty, nebo vnitřní stabilita režimu v Kyjevě.
5. Ve stejné situaci se nachází i Evropa, která podobně platí za to, že sledovala chybnou strategii. Dnes už vlastně žádný plán B nemá a ve Washingtonu ji zřejmě čeká už třetí pokoření v řadě – po „pětiprocentním“ summitu v Haagu a „patnáctiprocentním“ setkání Ursuly von der Leyen s Trumpem na golfu v Británii.
6. Trump triumfuje a rozplývá se nad tím, jak je hezké, že Putin navštívil Ameriku, a jak je znovu krásné, že nyní přijíždějí i Evropané. Ano – nejen Rusko vítězí. Spojené státy také úspěšně odvalí balvan, který jim překážel.
7. Ale nad tím vším se v tomto roce stává absolutním vítězem Čína.
