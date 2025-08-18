Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?

18.08.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Volodymyra Zelenského v USA.

Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

Je Zelenskyj v pasti?

1. Stále jsme říkali, že se Ukrajina musí rozhodnout sama. A teď se z toho stala past pro celou Ukrajinu i pro Zelenského.

2. Dnes mu Trump předloží návrh mírové dohody a řešení, aby se tedy Ukrajina sama rozhodla – a celou odpovědnost tím přehodí na něj.

3. Pokud dohodu přijme, vyvstane otázka: proč už prakticky stejnou dohodu nepřijali před třemi lety v Istanbulu? A k čemu pak byly statisíce mrtvých a zdevastovaná země?

4. Pokud řekne „ne“ – že například nemůže postoupit žádné území agresorovi Rusku – Trump si umyje ruce. Řekne: „Udělal jsem, co jsem mohl. Vy jste to odmítli. Teď už bojujte sami, bez nás.“ Pak bude jen otázkou času, zda se dřív zhroutí linie fronty, nebo vnitřní stabilita režimu v Kyjevě.

5. Ve stejné situaci se nachází i Evropa, která podobně platí za to, že sledovala chybnou strategii. Dnes už vlastně žádný plán B nemá a ve Washingtonu ji zřejmě čeká už třetí pokoření v řadě – po „pětiprocentním“ summitu v Haagu a „patnáctiprocentním“ setkání Ursuly von der Leyen s Trumpem na golfu v Británii.

6. Trump triumfuje a rozplývá se nad tím, jak je hezké, že Putin navštívil Ameriku, a jak je znovu krásné, že nyní přijíždějí i Evropané. Ano – nejen Rusko vítězí. Spojené státy také úspěšně odvalí balvan, který jim překážel.

7. Ale nad tím vším se v tomto roce stává absolutním vítězem Čína.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Není to o Ukrajině.“ Zatímco Trump jednal s Putinem, v ČT dusno
Zaorálek: Je to lež. Vážná realita EU a Ukrajiny
Zaorálek (SOCDEM): Setkání Trumpa s Putinem? Pomalá porážka Ukrajiny...
Ministr Výborný: Maláčová i Zaorálek jsou ochotni udělat cokoliv

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , Rusko , Ukrajina , USA , Zaorálek , Trump , SOCDEM

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude Zelenskyj k mírové dohodě dotlačen?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

plk. Ing. Zdeněk Nytra byl položen dotaz

Co říkáte na to, jak se k celé kauze staví Blažek?

On teď tvrdí, že dar byl jedinou cestou k zabavení výnosů. Vy s ním souhlasíte? Mě to už hlava nebere. Kdyby to byla pravda, tak k čemu máme třeba policii? A nebyla to ona, kdo kdysi Jiříkovskému bitcoiny zabavil, ale soud mu je pak vrátil, což teda podle mě byla chyba nebo nemyslíte? A zase, jestli...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?

21:02 Zaorálek (SOCDEM): Je Zelenskyj v pasti?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě Volodymyra Zelenského v USA.