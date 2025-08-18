Nováková (KDU-ČSL): Tady je pár věcí, které se díky mně podařily

NEBOJÍM SE OZVAT A ANI SI VYHRNOUT RUKÁVY!
Politika není o billboardech, ale o práci pro lidi. Tady je pár věcí, které se díky mně podařily:
Senioři
– Série „Senioři aktuálně“ - vznik návrhu Deklarace seniorů
Zájmové chovy
– Série debat „Budoucnost zájmových chovů“
– Pomohli jsme zabránit nebezpečným pozitivním seznamům EU
– Vzniklo Memorandum chovatele ČR
Zookoutky a zoo
– Iniciovala jsem novelu zákona, která má vyvést zookoutky ze šedé zóny
Kynologie a zooterapie
– Podpořila jsem sportovní kynologii a další rozvoj zoorehabilitace
Tahle práce má smysl. A chci v ní pokračovat — ve Sněmovně, s vaší podporou.
Díky, že jdete se mnou.
S LIDMI. PRO LIDI. SE SVĚDOMÍM.
