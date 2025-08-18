Nováková (KDU-ČSL): Tady je pár věcí, které se díky mně podařily

18.08.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k čtyřleté práci v Poslanecké sněmovně.

Nováková (KDU-ČSL): Tady je pár věcí, které se díky mně podařily
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mgr. Nina Nováková

NEBOJÍM SE OZVAT A ANI SI VYHRNOUT RUKÁVY!

Politika není o billboardech, ale o práci pro lidi. Tady je pár věcí, které se díky mně podařily:

Senioři
– Série „Senioři aktuálně“ - vznik návrhu Deklarace seniorů

Zájmové chovy
– Série debat „Budoucnost zájmových chovů“
– Pomohli jsme zabránit nebezpečným pozitivním seznamům EU
– Vzniklo Memorandum chovatele ČR

Zookoutky a zoo
– Iniciovala jsem novelu zákona, která má vyvést zookoutky ze šedé zóny

Kynologie a zooterapie
– Podpořila jsem sportovní kynologii a další rozvoj zoorehabilitace

Tahle práce má smysl. A chci v ní pokračovat — ve Sněmovně, s vaší podporou.

Díky, že jdete se mnou.

S LIDMI. PRO LIDI. SE SVĚDOMÍM.

Mgr. Nina Nováková

  • KDU-ČSL
  • poslankyně
