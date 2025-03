ČEZ: Energetici připravili mimořádné prohlídky Přečerpávací elektrárny Dalešice

Do běžně nepřístupných prostor Přečerpávacího vodního díla Dalešice se už tuto sobotu budou moci podívat stovky návštěvníků. Brány tohoto unikátního díla se otevřou přesně na Světový den vody, který se slaví právě 22. března. Pro osoby starší 15 let bude trasa fyzicky náročnější, kromě infocentra a strojovny se návštěvníci podívají až k vodním přivaděčům, které se nachází 80 m pod hladinou dalešické přehrady a k jejich prohlídce musí návštěvníci zdolat 165 schodů. Druhá skupina, s návštěvníky mladšími 15 let, se podívá do infocentra a z balkonu do strojovny.

Působivá elektrárna nedaleko Náměště nad Oslavou ročně vyrábí množství bezemisní elektrické energie, které pokrývá roční spotřebu více než 117 tisíc českých domácností. Její hlavní účel je ale jiný. Je významným prvkem energetické soustavy, který umožňuje vyrovnávat rychlé změny mezi spotřebou a výrobou elektrické energie v přenosové soustavě. Vodní nádrže současně slouží k rekreačním účelům i jako zásobárna vody pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany.

Na všechny prohlídky je nutné se předem nahlásit přes online rezervační systém na stránkách ZDE, a to nejpozději do 20. března. Začátky prohlídek pro osoby starší 15 let jsou v časech 9:00, 10:30, 12:30 a 14:00 hodin a pro návštěvníky mladší 15 let v časech 9:30, 10:45, 12:30, 13:45 a v 15 hodin.

Vstup je možný jen v pevné uzavřené obuvi bez podpatků, v dlouhých kalhotách. Do elektrárny nelze vnášet žádná zavazadla včetně kabelek. Co naopak návštěvník musí u sebe mít, je doklad totožnosti, uvedený při přihlašování.

Veškeré informace, podmínky vstupu najdou zájemci ZDE.

Vodní dílo Dalešice vyrábí čistou elektrickou energii od roku 1978 a bylo postaveno jako zdroj technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Dnes slouží Přečerpávací vodní elektrárna převážně jako zdroj ke krytí energetických špiček v diagramu denní spotřeby. Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m je nejvyšší funkční sypanou hrází v Evropě. Ve strojovně elektrárny jsou čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Ročně vyrobí zhruba 500 GWh elektrické energie. Maximální hloubka 85,5 m je největší v České republice. Vodní nádrž je využívána také k rekreačním účelům.

