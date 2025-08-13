Sterzik (Stačilo!): Kdyby na tom alespoň vydělali

Tak jsme se dozvěděli, že Čína oficiálně ukončuje všechny kontakty s Petrem Pavlem. Stačilo se jednou sejít s Dalajlámou a bylo to. Petra Fialu a kinderministra Lipavského zase nepozvali na videokonferenci evropských lídrů ohledně nadcházejícího summitu Trump – Putin, kde se bude rozhodovat nejen o osudu Ukrajiny. Petru Fialovi tleskají vlastně jen tehdy, když prodává naši zemi. Když zavádí emisní povolenky pro domácnosti, když nechává Němce, aby řídili českou energetiku, Francouze, aby likvidovali české cukrovary a Američany, aby si od nás vytahali kapitál i firmy. Ale když se pak něco doopravdy rozhoduje, nechají našeho Blyštivého Péťu klidně stát v předpokoji.
Já bych rozuměl, že se česká vláda rozhodne vsadit na nějakého geopolitického koně a spojit svůj osud s ním. Rozuměl bych tomu, že EU zaplatila SPOLUkoalici kampaň, zařídila jim přízeň v médiích, poštvala Milion chlívek proti Babišovi a majnstrýmové intervjuky proti ostatním. Rozumím tomu, že stojí za to být služebníkem tak velké moci. Rozumím, že je třeba takové moci neustále dokazovat loajalitu plnění stále absurdnějších příkazů. Rozumím tomu, že za takových okolností se vyplatí nesplnit ani jeden volební slib, vykašlat se na svůj národ a pěkně počítat grošíky do vlastní kapsy.
Mimochodem… Péťa není první. Ještě lépe tohle dokázal jistý Zelenský, toho času ještě pořád prezident Ukrajiny. Ten obětoval nejen ukrajinskou ekonomiku a ukrajinské suroviny. Ten byl ochoten pro západní moc obětovat dokonce i ukrajinskou krev. Pokud chcete vědět, jako moc může být po volbách ještě hůř a kam až se dá dotáhnout lokajská politika vůči Bruseli, podívejte se do Kyjeva.
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Jak říkám, rozumím tomu, že se někdo zaprodá. To se děje už od dob Kopčema s Veverčákem. Rozumím tomu, že někdo vyprodává svou zemi pro pocit osobní prestiže. Jan Lucemburský by mohl vyprávět. Rozumím tomu, že v čele tohoto trendu jdou Modroptáci z ODS. Rozumím, že oni si svobodu a demokracii představují tak, že lidi tady budou držet hubu, makat v montovnách a oni si zisky užijí na francouzské riviéře. Rozumím, že tihle zpupní mocipáni budou všemi silami bojovat, aby si své prebendy udrželi.
Dokonce i dneska stojí za to, být přítelem Německa, Francie, či Uršuly Leyenové. Dokonce i v dnešní úpadkové době tam je ještě hodně vlivu, peněz i moci. Stojí za to, být přítelem USA, i když už vyklízejí evropský Hadriánův val. I když jsou obrem na hliněných nohách s nesplatitelnými dluhy, pořád ještě mají ty letadlové lodě, platební systém SWIFT, pořád mají námořní pojišťovnictví i působivou vojenskou sílu. Je příjemné se k takové moci přimknout a konzumovat benefity takové kolaborace.
Ale… ono to tak není. Fiala se sice mocinky snaží, ale oni ho mezi sebe stejně nepustí. Sice jim přinesl na stříbrném podnose peněženky nás všech a uvedl nás všechny do nevole, ale nakonec zůstal v předpokoji a nikoho z mocných neštve, že proti němu jedou bitcoiny a proti jeho kamarádovi Rakušanovi jede Dozimetr. Nikdo ho nevzal k důležitým rozhodnutím… byl americkým skladníkem pro válku na Ukrajině a s povýšením se nikdy nepočítalo.
Petr Fiala čtyři roky dělal politiku kůlu v plotě…
Protokolář Kolář se také hladce dokázal vyšachovat z přízně v USA i v Číně. Já původně myslel, že je to protřelý diplomat, ale ne, on je jen obyčejný libtard.
Prodali zemi, ale nedostali za to ochranu. Nedostali za to vlastně vůbec nic. Ani ty bitcoiny jim nevyšly, ani korespondenční volba… ba nestáli ani za to gesto, že by nechali na společné fotografii stát Fialu alespoň v koutě u hajzlíku… Moc si klidně najde nové kolaboranty a tyhle nechá napospas.
Jo, všichni potřebují zrádce. Ale všichni zrádci pohrdají
Teď přichází čas zúčtování. Fiala měl představu, že teď mu všichni západní páni oplatí jeho služby… a ono nic. Ani Zelenskému jeho služby nikdo neoplatí. A možná by se měla naše vláda dívat, jak ukrajinský prezident dopadne a jak s ním budou jeho (bývalí) přátelé zacházet. Je to totiž i jejich osud. Sami si ho vybrali… Mysleli si, že budou s mocnými jídávat u jednoho stolu, nebo dostanou alespoň drobky. Ale ne, dostanou jen úkoly a pak trest.
Jak vypadají volební průzkumy? Opozice sahá po ústavní většině? To ještě nic není. Za padesát dní se toho ještě hodně stane. Ale nic, co by Fialovi mohlo pomoci. Možná proto teď premiér odjel na dovolenou a slibuje, že pád preferencí zvrátí až v září…
autor: PV