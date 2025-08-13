„Sebevražda pro Zelenského.“ Z vysokých ukrajinských kruhů

V únoru letošního roku se v Oválné pracovně Bílého domu odehrála schůzka, která se zapsala do moderní diplomatické historie jako jedna z nejbouřlivějších. Prezident USA Donald Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k jednání o navrhované dohodě, jež měla americkým firmám umožnit těžbu strategických minerálů na Ukrajině výměnou za pokračování americké vojenské podpory.
Zpočátku formální rozhovor se rychle změnil v otevřenou slovní přestřelku. Trump Zelenskému ostře vyčetl nedostatek vděku za dosavadní pomoc Spojených států a varoval ho, že pokud nedojde k dohodě, podpora skončí. Viceprezident J. D. Vance přitakal a označil ukrajinského lídra za neuctivého. Zelenskyj reagoval připomínkou, že jeho země je ve válce.
Napětí dosáhlo vrcholu, když byla zrušena plánovaná tisková konference a prezident Ukrajiny byl z Bílého domu odveden dříve, než bylo původně plánováno. Dohoda o minerálech zůstala tehdy nepodepsána a Washington krátce pozastavil dodávky vojenské i zpravodajské pomoci Kyjevu.
Vedoucí kanceláře prezidenta Andrij Jermak nyní na přednášce pro studenty kyjevských vysokých škol připustil, že diplomaticky byla schůzka v Bílém domě pro Zelenského selháním.
„Když probíhala diskuse v Bílém domě, z hlediska diplomacie i jeho kariéry to byla pro Zelenského sebevražda,“ připustil Jermak, že vyhrocená diskuse před novináři se dala očekávat.
Zelenského ale pochválil, že v napjaté situaci udržel nervy. „Ale v tu chvíli se náš prezident, a to je velké štěstí, choval jako slušný člověk,“ řekl Jermak, jak informuje deník Ukrajinska pravda.
Zelenskyj podle něj přemýšlel hlavně o tom, jaký vzkaz z jednání vyšle lidem bojujícím na frontě. „Přemýšlel, jak to budou vnímat lidé na frontě a jak má reagovat,“ dodal Jermak, že ukrajinský prezident se musel postavit za svůj lid.
Za pár dní by se přitom měla uskutečnit klíčová schůzka mezi Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. A podle všeho se zatím nepočítá s účastí Volodymyra Zelenského.
Trump by se měl s Putinem setkat v pátek 15. srpna 2025 na Aljašce. Cílem jednání je vyjednávat o ukončení války na Ukrajině, přičemž Trump už očividně netrvá na dřívějším požadavku, že se schůzka uskuteční až poté, co se Putin setká se Zelenským.
Formát setkání by měl být zatím dvoustranný, i když Bílý dům zůstává nadále otevřený i možnosti třetího účastníka – ukrajinského prezidenta Zelenského. Ten důrazně trvá na tom, že „rozhovory o Ukrajině bez Ukrajiny nebudou fungovat“, a odmítá jakékoli územní ústupky, o kterých by mohl Trump s Putinem jednat, uvádí CBS News.com.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Makarovič
