Správa železnic: Výkupy pozemků pro první úsek vysokorychlostních tratí začínají

Vybraný dodavatel zajistí kompletní majetkoprávní přípravu projektu, pracovat začne od srpna. Majetkoprávní příprava zahrnuje mimo jiné vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, zajištění potřebných znaleckých posudků i samotné zpracování a uzavírání kupních a nájemních smluv. Za plnění rámcové smlouvy může vybraný dodavatel obdržet nejvýše 85 milionů korun. Do roku 2028 se předpokládá vykoupení 90 % potřebných pozemků.
„Po získání kladného stanoviska EIA, tedy procesu posouzení vlivu na životní prostředí, se v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov posouváme k dalšímu kroku – výkupu nezbytných pozemků. Specializovaná firma zajistí, že majitelé pozemků dostanou veškerou podporu pro hladký průběh procesu a dialog s nimi bude veden korektně, podle nejvyšších profesionálních standardů,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Majitelé pozemků v daném úseku již dříve dostali od Správy železnic seznamovací dopis se všemi úvodními informacemi k procesu výkupu a také dotazníkem, který zjišťoval jejich postoj k prodeji. Po vytyčení hranic nezbytných pozemků a zajištění znaleckých posudků na jejich obvyklou cenu budou konečné výkupní ceny stanoveny násobnými koeficienty v souladu se zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.
Celkem 63 kilometrů dlouhý úsek vysokorychlostní trati Prosenice – Ostrava-Svinov bude součástí páteřního spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Naváže na něj také přeshraniční část, která propojí Českou republiku s Polskem směrem na Katovice a dále k Varšavě. Vybudování a samotný provoz proběhnou v modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou budoucností české železnice. S rychlostí až 320 km/h pomůžou Česku k vybudování silnější ekonomiky, vyšší kvality života a zdravějšího životního prostředí. Kromě významné úspory času nabídnou zcela nové ekonomické a technologické příležitosti, uvolní kapacitu stávajících tratí a oproti automobilové dopravě dosáhnou až 7krát menší spotřeby energie a emisí CO2. Více informací najdete ZDE.
