Správa železnic: Výkupy pozemků pro první úsek vysokorychlostních tratí začínají

13.08.2025 19:15 | Tisková zpráva

Správa železnic podepsala smlouvu se Sdružením GMtech+AFRY+MCO+MPA, které zajistí výkup pozemků pro úsek VRT Prosenice – Ostrava-Svinov.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Vybraný dodavatel zajistí kompletní majetkoprávní přípravu projektu, pracovat začne od srpna. Majetkoprávní příprava zahrnuje mimo jiné vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, zajištění potřebných znaleckých posudků i samotné zpracování a uzavírání kupních a nájemních smluv. Za plnění rámcové smlouvy může vybraný dodavatel obdržet nejvýše 85 milionů korun. Do roku 2028 se předpokládá vykoupení 90 % potřebných pozemků.

„Po získání kladného stanoviska EIA, tedy procesu posouzení vlivu na životní prostředí, se v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov posouváme k dalšímu kroku – výkupu nezbytných pozemků. Specializovaná firma zajistí, že majitelé pozemků dostanou veškerou podporu pro hladký průběh procesu a dialog s nimi bude veden korektně, podle nejvyšších profesionálních standardů,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Majitelé pozemků v daném úseku již dříve dostali od Správy železnic seznamovací dopis se všemi úvodními informacemi k procesu výkupu a také dotazníkem, který zjišťoval jejich postoj k prodeji. Po vytyčení hranic nezbytných pozemků a zajištění znaleckých posudků na jejich obvyklou cenu budou konečné výkupní ceny stanoveny násobnými koeficienty v souladu se zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Celkem 63 kilometrů dlouhý úsek vysokorychlostní trati Prosenice – Ostrava-Svinov bude součástí páteřního spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Naváže na něj také přeshraniční část, která propojí Českou republiku s Polskem směrem na Katovice a dále k Varšavě. Vybudování a samotný provoz proběhnou v modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou budoucností české železnice. S rychlostí až 320 km/h pomůžou Česku k vybudování silnější ekonomiky, vyšší kvality života a zdravějšího životního prostředí. Kromě významné úspory času nabídnou zcela nové ekonomické a technologické příležitosti, uvolní kapacitu stávajících tratí a oproti automobilové dopravě dosáhnou až 7krát menší spotřeby energie a emisí CO2. Více informací najdete ZDE.

Zdroje:

https://vrtky.cz

