Decroix. Symbol konce ODS. Holec byl tvrdý

Premiér Petr Fiala jmenoval po pádu Pavla Blažka ministryní spravedlnosti Evu Decroix, která měla vyšetřit jednání svého předchůdce v bitcoinové kauze. Tímto krokem ale podle komentátora Petra Holce vlastně Fiala Evu Decroix politicky zničil.
„I Evu nám zničil. Myšleno bitcoinovou ministryni Evu Decroix. Tu právě Fiala vyslal krátce před volbami na Ministerstvo spravedlnosti, aby tam předstírala, že svědomitě šetří bitcoinový svinčík svého předchůdce Pavla Blažka, zatímco ho vysedí. A Decroix se stranického úkolu ujala se skutečným zápalem. Okamžitě se začala permanentně usmívat, oblékla spoustu nových kostýmů, socky zaplavila fotkami z fitka a hned na dvou frontách rozjela ‚nezávislé‘ šetření,“ sumíruje dění posledních měsíců Holec.
Eva Decroix, MBA
Neschopnost Decroix se ukázala zejména v souvislosti s bitcoinovým koordinátorem Davidem Uhlířem a jeho nepředloženou auditní zprávou. „Osobní bitcoinový koordinátor Decroix David Uhlíř předčasně skončil šetření, protože nešetřil správným směrem. Proto ani nesepíše zprávu, jíž měl své šetření zakončit. Místo ní dostal 160 tisíc korun, které jsou hlavně za to, že bude mlčet,“ nechápe Holec a připomíná, že Decroix nakonec zprávu chce, ale Uhlíř už ji nemusí dodělat, protože ve funkci skončil.
Holec v komentáři na svých stránkách dále líčí, jak vypadají početné tiskové konference ministryně spravedlnosti, které jsou plné úsměvů a hezkých kostýmků, ale nepřinášejí žádné informace, což vadí dokonce už i Vítu Rakušanovi.
Závěrem Holec tvrdí, že Decroix jde očividně politicky ke dnu, ačkoliv měla být v blízké budoucnosti hlavní tváří ODS. „Decroix je totiž symbol konce ODS. Je druhá Markéta Pekarová Adamová. Předvedla nejrychlejší sebedestrukci ve funkci za poslední dobu,“ tvrdí Holec.
autor: Jakub Makarovič