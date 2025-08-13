Decroix. Symbol konce ODS. Holec byl tvrdý

13.08.2025 20:15

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podle komentátora Petra Holce předvedla nejrychlejší politickou sebedestrukci za dlouhou dobu. Její neschopnost při zvládání bitcoinové kauzy ji prý srazila na politické dno, ačkoliv právě ona měla být jednou z hlavních tváří ODS v příštích letech. Decroix je prý nyní naopak symbolem konce ODS.

Decroix. Symbol konce ODS. Holec byl tvrdý
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v bitcoinové kauze žádné otazníky nezůstávají a neřekla nic nového

Premiér Petr Fiala jmenoval po pádu Pavla Blažka ministryní spravedlnosti Evu Decroix, která měla vyšetřit jednání svého předchůdce v bitcoinové kauze. Tímto krokem ale podle komentátora Petra Holce vlastně Fiala Evu Decroix politicky zničil.  

„I Evu nám zničil. Myšleno bitcoinovou ministryni Evu Decroix. Tu právě Fiala vyslal krátce před volbami na Ministerstvo spravedlnosti, aby tam předstírala, že svědomitě šetří bitcoinový svinčík svého předchůdce Pavla Blažka, zatímco ho vysedí. A Decroix se stranického úkolu ujala se skutečným zápalem. Okamžitě se začala permanentně usmívat, oblékla spoustu nových kostýmů, socky zaplavila fotkami z fitka a hned na dvou frontách rozjela ‚nezávislé‘ šetření,“ sumíruje dění posledních měsíců Holec.

Eva Decroix, MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti
Neschopnost Decroix se ukázala zejména v souvislosti s bitcoinovým koordinátorem Davidem Uhlířem a jeho nepředloženou auditní zprávou. „Osobní bitcoinový koordinátor Decroix David Uhlíř předčasně skončil šetření, protože nešetřil správným směrem. Proto ani nesepíše zprávu, jíž měl své šetření zakončit. Místo ní dostal 160 tisíc korun, které jsou hlavně za to, že bude mlčet,“ nechápe Holec a připomíná, že Decroix nakonec zprávu chce, ale Uhlíř už ji nemusí dodělat, protože ve funkci skončil.

Holec v komentáři na svých stránkách dále líčí, jak vypadají početné tiskové konference ministryně spravedlnosti, které jsou plné úsměvů a hezkých kostýmků, ale nepřinášejí žádné informace, což vadí dokonce už i Vítu Rakušanovi.

Závěrem Holec tvrdí, že Decroix jde očividně politicky ke dnu, ačkoliv měla být v blízké budoucnosti hlavní tváří ODS. „Decroix je totiž symbol konce ODS. Je druhá Markéta Pekarová Adamová. Předvedla nejrychlejší sebedestrukci ve funkci za poslední dobu,“ tvrdí Holec.

autor: Jakub Makarovič

