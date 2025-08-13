Zdechovský (KDU-ČSL): Největší hrozbu vidím v závislosti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu omezení přístupu dětí na sociální sítě

Zdechovský (KDU-ČSL): Největší hrozbu vidím v závislosti
Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Za mě je nejlepší„kombinace evropského rámce a národní flexibility. EU má vytvářet minimum, ale ne bránit státům chránit děti více. Minimální věk by měl být sjednocený napříč EU.

Zásadní je ověřování věku, které musí být bezpečné a anonymní. Za ideální považuji ověření přes digitální identitu nebo ověření zprostředkovaně, ne plošné sbírání biometrických údajů. Lidé musí mít jistotu, že třeba dvanáctileté dítě se nedostane na síť pro dospělé.

Největší hrozbu vidím v závislosti, algoritmickém doporučování nevhodného obsahu a ve vysokém riziku úniku osobních dat.

