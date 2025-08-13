Zdechovský (KDU-ČSL): Největší hrozbu vidím v závislosti

Za mě je nejlepší„kombinace evropského rámce a národní flexibility. EU má vytvářet minimum, ale ne bránit státům chránit děti více. Minimální věk by měl být sjednocený napříč EU.
Zásadní je ověřování věku, které musí být bezpečné a anonymní. Za ideální považuji ověření přes digitální identitu nebo ověření zprostředkovaně, ne plošné sbírání biometrických údajů. Lidé musí mít jistotu, že třeba dvanáctileté dítě se nedostane na síť pro dospělé.
Největší hrozbu vidím v závislosti, algoritmickém doporučování nevhodného obsahu a ve vysokém riziku úniku osobních dat.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: PV