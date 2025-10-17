ČEZ: Horkovod z Temelína do Českých Budějovic funguje už dva roky

19.10.2025 11:14 | Tisková zpráva

Do jihočeského krajského města dodává Temelín teplo od října 2023. Ve druhém roce provozu dodala jihočeská jaderná elektrárna do Českých Budějovic 781 tisíc gigajoulů (GJ) tepla. Je to o 118 tisíc více než v prvním roce. Do Týna nad Vltavou, kam z elektrárny proudí ohřátá voda od roku 1998, šlo za stejné období 180 tisíc GJ tepla. V obou městech pak bezemisní výroba ušetřila dohromady vyšší desítky tisíc tun emisí oxidu uhličitého.

„Dodávky tepla nejsou o dosahování ročních rekordů. Dodáváme tolik tepla, kolik České Budějovice potřebují. Naším cílem je především spolehlivost. Tomu by měly pomoci i modernizace, kterými obě naše výměníkové stanice pro výrobu tepla v minulý letech prošly,“ vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Teplo energetici vyrábějí pomocí páry určenou pro výrobu elektřiny. I tak jsou dopady na výkon elektrárny minimální. „Nejde o odpadní teplo, které k výrobě elektřiny využíváme. I tak je ale kombinovaná výroba elektřiny a tepla vysoce efektivní a ekologický způsob provozu jaderných elektráren,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V případě temelínské elektrárny kombinovaná výroba elektřiny a tepla znamená, že vedle vytápění vlastního areálu, Týna nad Vltavou a třetiny Českých Budějovic zvládne jeden temelínský blok za hodinu vyrobit elektřinu pro tři stovky českých domácností na celý rok.

Temelín začal do Českých Budějovic dodávat teplo v říjnu 2023. V prvním roce provozu dodal do jihočeské metropole 663 tisíc GJ tepla. V provozu by měl být minimálně 20 let. Díky temelínskému teplu emise teplárny včetně skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší klesnou zhruba o třetinu. Ročně tak Teplárna ČB uspoří vyšší desítky tisíc tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí. Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí.

Od roku 1998 dodává jaderná elektrárna Temelín teplo do Týna nad Vltavou. Za čtvrt století už do pět kilometrů vzdáleného města dodala 4,7 tisíce TJ tepla. Roční dodávky se pohybují kolem 180 TJ. Dodávky mají pozitivní vliv na životní prostředí. Přechodem na teplo z elektrárny zde bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny, město patří mezi oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 13,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

