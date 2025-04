ČEZ: Informační centrum Elektrárny Ledvice láká na velikonoční dílničky

„Tematicky zaměřené akce v našich infocentrech mají vždy velký úspěch, a to nejen u nejmenších návštěvníků. Rodiny se k nám vracejí opakovaně. Máme radost, že do velikonočního, potažmo vánočního tvoření se s nadšením zapojují děti i rodiče,“ kvituje Kateřina Bartůšková, vedoucí Informačních center Skupiny ČEZ. Proto i letos v infocentru počítají s tím, že velikonoční tvoření opět osloví hlavně děti zhruba ve věku od 3 do 10 let.

„Nápadů, jak je zabavit máme hned několik. Z krepového papíru si budou moci vyrobit květiny, budeme odlévat vajíčka ze sádry. Ta vyfouklá pak poslouží k namalování „kraslice“ dle vlastní fantazie. Tradiční pak budou papíroví zajíčci. V suterénu infocentra čeká na děti i několik interaktivních zastavení, která jsou zde celoročně. Třeba lego stěna, různé hrátky s permoníky, energetický koutek věnovaný obnovitelným zdrojům a podobně,“ láká na sobotní tvoření průvodkyně Zdena Zolotarjov. Jak dodává, zájemci o výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice s volně přístupným ochozem ve výšce 140 metrů se ovšem musí zaregistrovat předem. „Buďto telefonicky na čísle 411 102 313 nebo e-mailem infocentrum.ele@cez.cz. Případně prostřednictvím webu svetenergie.cz/ledvice,“ doplňuje průvodkyně.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře.

Za patnáct let existence infocentra si do něj našlo cestu více než 80 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 10 400. Na všechny v něm čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. Průvodkyně ovšem přibližují návštěvníkům i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů, neboť součástí provozu Elektrárny Ledvice jsou i čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny a také pokusné pole různých druhů solárních panelů, na nichž ČEZ testuje jejich možnosti praktického využití, a to hlavně v agrovoltaice. Další solární pole se nachází na místě po chladicích věžích již v minulosti definitivně odstavených výrobních bloků.