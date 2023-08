ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila 500 000 GWh čisté bezemisní energie

reklama

Díky této bezemisní energii nemuselo být do ovzduší vypuštěno přes 200 milionů tun emisí CO2, které vznikají při spalování fosilních paliv. Na přelomu července a srpna dodali energetici Jaderné elektrárny Dukovany do přenosové sítě přesně 500 000 gigawatthodin čisté bezemisní elektrické energie, počítáno za celou dobu provozu od roku 1985. Tato energie by při současné spotřebě stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky nejméně na 8 let.

„Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou našimi klíčovými bezemisními zdroji elektrické energie. Od začátku provozu jsme do modernizace a údržby Dukovan investovali desítky miliard korun, které umožní plánovaný bezpečný a spolehlivý provoz k horizontu nejméně 60 let,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Zkušební provoz prvního výrobního bloku začal 3. května 1985. O deset měsíců později energetici spustili druhý výrobní blok a v prosinci téhož roku třetí. Čtvrtý výrobní blok je v provozu od 19. července 1987. Tempo spouštění čtyř bloků v průběhu tří po sobě jdoucích let je historickým úspěchem českého energetického průmyslu, kterého dodnes dosáhlo jen pár zemí světa.

Podíl jednotlivých bloků na celkové výroba elektřiny od začátku provozu JE Dukovany:

„Díky postupným modernizacím se nám od spuštění elektrárny Dukovany podařilo bezpečně zvýšit výkon všech čtyř dukovanských bloků z původních 440 MWe na současných 500 MWe. Stále hledáme možnosti zlepšování i nová technická řešení posilující spolehlivost i bezpečnost provozu. Podmínky pro provoz se stále vyvíjí a my reagujeme tak, abychom splňovali všechny současné i budoucí požadavky,“ vysvětluje ředitel elektrárny Roman Havlín.

Aktuálně jsou v Jaderné elektrárně v provozu tři ze čtyř dukovanských bloků. Na prvním výrobním bloku energetici dokončují plánovanou odstávku pro výměnu paliva.

Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 8 358 035 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Časové milníky:

1975 - rozhodnutí vlády o výstavbě 4 bloků v Dukovanech

1979 - červen - zahájení betonáže základové desky prvního reaktorového bloku

1985 - 3. května - zahájení zkušebního provozu 1. bloku

1986 - 20. 3. – zahájení zkušebního provozu 2. bloku

20. 12. – zahájení zkušebního provozu 3. bloku

1987 - 19.7. – zahájení zkušebního provozu 4. bloku

2016 - ČEZ od SÚJB obdržel pro blok č. 1 novou provozní licenci na dobu neurčitou s řadou provozních podmínek

2017 - ČEZ pro bloky č. 2, 3 a 4 od SÚJB obdržel nové provozní licence na dobu neurčitou doplněnou o řadu provozních podmínek

2019 - srpen – ČEZ obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR souhlasné stanovisko v rámci procesu EIA pro stavbu nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany

2020 - březen – ČEZ podal na SÚJB žádost o umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

duben – Vláda ČR přijala dvě ze tří smluv mezi státem a ČEZ k přípravě výstavby nového zdroje v Dukovanech

2021 - březen – ČEZ získal od SÚJB povolení k umístění nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

červen – ČEZ - EDUII podal žádost o vydání územního rozhodnutí k NJZ v Dukovanech

2022 - březen – ČEZ zahájil výběrového řízení na hlavního dodavatele NJZ v Dukovanech

listopad - Elektrárna Dukovany II, a. s. obdržela nabídky na stavbu nového bloku

2023 - únor – analýza nabídek a jednání s uchazeči

říjen – obdržení aktualizovaných nabídek

