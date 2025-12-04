DPP: U stanice metra Flora začíná hloubení šachty pro budoucí výtahy

Dva měsíce po zahájení prací na kompletní rekonstrukci stanice metra Flora a jejím bezbariérovém zpřístupnění vstupuje tato investiční akce do další klíčové fáze. Při příležitosti zahájení prací prováděných hornickým způsobem, tj. hloubení a ražeb šachet a štol pro budoucí výtahy, proběhlo včera, přesně na den svaté Barbory. Symbolicky bylo požehnáno sošce této patronky horníků a všech stavařů, kteří pracují pod zemí. Současně ve vestibulu a na nástupišti probíhá v lokálních záborech za plného provozu postupné odstrojování stanice.
Do další etapy stavba vstoupí v pondělí 2. února 2026, kdy bude stanice Flora na zhruba deset měsíců uzavřena a práce budou probíhat ve všech jejich částech včetně eskalátorového tunelu a neveřejných prostor. Samotnou ceremonií požehnání sošce svaté Barbory provedl farář Jan Houkal z nedalekého kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Následně vedoucí projektu ražeb Aleš Teichmann uložil dřevěnou sošku do schránky na ohlubni těžní jámy, odkud bude držet ochrannou ruku nad pracemi v podzemí.
„Přeji všem pracovníkům v podzemí pod dohledem svaté Barborky bezpečný průběh všech prací. Věříme, že stejně jako projekt revitalizace a bezbariérového zpřístupnění stanice Jiřího z Poděbrad, který jsme dokončili v roce 2024, bude i stanice Flora úspěšně a v termínu dokončena – k prospěchu všech cestujících a bez komplikací,“ říká Jan Panuška, technický vedoucí oblasti společnosti STRABAG.
Od zahájení stavby byla provedena pasportizace stavu objektů v zóně ovlivnění a zaveden jejich nepřetržitý monitoring. Zhotovitelé sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS vybudovali zařízení staveniště, provedli nezbytné terénní úpravy a zpevnění ploch, dokončili vrtání zápor, mikropilot a betonáž ohlubňového věnce. V tuto chvíli je realizováno zajištění stavební šachty, která je připravena na zahájení prací prováděných hornickým způsobem, tj. hloubení a následně ražby štol a šachet pro budoucí výtahy a únikové schodiště.
Jako první zhotovitelé vyhloubí šachtu z úrovně terénu do hloubky 22 metrů. Na ni budou navazovat ražby více než 60 metrů chodeb, které budou po dokončení stavby sloužit pro přestup mezi dvojící výtahů. Jako poslední zhotovitelé vyrazí dvě šachty pro výtah a únikové schodiště spojující přestupní chodbu s úrovní nástupiště. Předpokládá se celkové vytěžení přibližně 3 900 krychlových metrů rubaniny.
Paralelně s tím za plného provozu probíhá v lokálních záborech postupné odstrojování stanice v úrovní vestibulu i nástupiště. Ve vestibulu je v současnosti odmontována většina podhledů a probíhá sundávání obkladů. Odstrojování stanice v lokálních záborech bude pokračovat i v dalších týdnech. Po uzavření stanice na začátku února 2026 se práce na kompletní rekonstrukci rozeběhnou v celém jejím rozsahu. Budou zahrnovat především sanaci průsaků, rekonstrukci elektrorozvodny, výměnu veškerých kabelových rozvodů, eskalátorů, vzduchotechniky a osvětlení za nové, modernější a energeticky úspornější.
Předpoklad opětovného otevření zrekonstruované stanice Flora je od dnešního dne zhruba za rok. Zprovoznění nově vybudovaných výtahů se podle harmonogramu prací očekává v průběhu prvního čtvrtletí roku 2028.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
