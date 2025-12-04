Rajchl (PRO): Jak napumpovat finance do černé korupční díry s krycím názvem Ukrajina?

Už jste slyšeli o "geniálním" nápadu Kaji Kallas, jak napumpovat finance do černé korupční díry s krycím názvem Ukrajina? Jedná se o tzv. reparační půjčku. V praxi to znamená, že by se všechna zmrazená aktiva ruské centrální banky převedla s nulovým úrokem na Ukrajinu a Ukrajina by byla povinna tuto půjčku splatit pouze v případě, že by Rusko souhlasilo se zaplacením válečných škod ve formě reparací.
Samozřejmě je to další z řady nápadů bruselských soudruhů, jenž nelze označit jiným adjektivem než idiotský. Za prvé by totiž tento krok zásadním způsobem ohrozil diplomatická jednání o ukončení války, neboť rozmrazení aktiv je zcela zásadní podmínkou mírové dohody, z níž Rusko prostě neustoupí. Za druhé je zde extrémní riziko hraničící s jistotou, že by v případě podání žalob z ruské strany rozhodly příslušné soudy ve prospěch Ruské federace a uložily by jednotlivým členským zemím celou škodu ve výši, rovnající se hodnotě zmrazených aktiv včetně úroků uhradit.
Ostatně přesně o tyto dva argumenty opřel svůj ostrý nesouhlas s tímto plánem bruselských soudružek belgický premiér Bart De Wever. A chcete vědět, proč právě on? Inu proto, že drtivou většinu ruských zmrazených aktiv (v hodnotě zhruba 185 miliard eur) drží belgický centrální depozitář cenných papírů Euroclear. A pokud by příslušné soudy konstatovaly nezákonnost tohoto kroku, tak by celou tuhle částku musela hradit právě Belgie. A to si De Wever rozhodně na triko vzít nechce.
Nezbývá nám, než mu držet všechny palce, protože pokud tahle fantasmagorie projde, tak to bude ve zkratce znamenat toto:
- Ukrajině se nasypou stovky miliard eur
- ty se tam během několika měsíců spolehlivě rozkradou
- von der Leyenová s Kallasovou dostanou patřičné všimné do nějaké své "kampeličky", jako se to praktikovalo u nás
- občané členských států EU to nakonec celé zaplatí ze svých daní
- mírová jednání budou zhacena
Na vlastní oči se tak můžete přesvědčit, že když opakovaně tvrdím, že EU si konec války nepřeje, tak je to absolutní pravda. Jejich cílem je překazit jednání mezi Washingtonem a Moskvou za každou cenu. A to z jediného důvodu - aby dál mohli ve velkém krást a parazitovat na lidském utrpení.
Chtělo by se mi napsat, že takhle se chovají jen hyeny. Ovšem to, co předvádí Kaja Kallas, je ještě mnohem horší.
JUDr. Jindřich Rajchl
