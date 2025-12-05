Ševčík (SPD): Politici z předchozí vlády, přiznejte si, že nám lžete

05.12.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k státnímu rozpočtu Fialovy vlády

Ševčík (SPD): Politici z předchozí vlády, přiznejte si, že nám lžete
Foto: XTV
Popisek: Miroslav Ševčík

V Poslanecké sněmovně jsem přímo u pultu roztrhal papíry s vaším „rozpočtem“, protože to nebyl rozpočet, ale soubor lží, netransparentnosti a nereálných čísel. Chci, aby bývalá vláda konečně připravila pravdivý, úplný, reálný a transparentní rozpočet. Ne dokument, který zakrývá chyby a vyhýbá se odpovědnosti.

Mluvím také o nenasytnosti předchozí vlády, která odmítala šetřit sama na sobě a bránila i debatě o zastropování platů politiků.

Výsledek? Minulá vláda zničila platy tak, že ani dnes v roce 2025 nedosahují reálné mzdy roku 2021. Ze zemí OECD jsme na tom nejhůř! Občané dnes čelí více než 40% znehodnocení úspor a mezd.

Tohle musíme změnit. A začíná to pravdivým rozpočtem.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

státní rozpočet , Ševčík , SPD

Váš názor?

Je návrh státního rozpočtu Fialovy vlády vylhaný?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

