Ševčík (SPD): Politici z předchozí vlády, přiznejte si, že nám lžete

V Poslanecké sněmovně jsem přímo u pultu roztrhal papíry s vaším „rozpočtem“, protože to nebyl rozpočet, ale soubor lží, netransparentnosti a nereálných čísel. Chci, aby bývalá vláda konečně připravila pravdivý, úplný, reálný a transparentní rozpočet. Ne dokument, který zakrývá chyby a vyhýbá se odpovědnosti.
Mluvím také o nenasytnosti předchozí vlády, která odmítala šetřit sama na sobě a bránila i debatě o zastropování platů politiků.
Výsledek? Minulá vláda zničila platy tak, že ani dnes v roce 2025 nedosahují reálné mzdy roku 2021. Ze zemí OECD jsme na tom nejhůř! Občané dnes čelí více než 40% znehodnocení úspor a mezd.
Tohle musíme změnit. A začíná to pravdivým rozpočtem.
autor: PV