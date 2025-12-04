ČEZ: České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy ochrany životního prostředí

Vyplývá to z letošního auditu certifikační společnosti Det Norske Veritas. Dukovany drží prestižní certifikát nepřetržitě od roku 2001, Temelín od roku 2004. Auditoři každoročně ověřují, zda provozy obou elektráren normu i nadále plní.
Během letošního auditu odborníci prověřovali, zda systém ochrany životního prostředí odpovídá všem závazným požadavkům a jak jsou tyto principy naplňovány v každodenním provozu. Z pohledu ochrany životního prostředí auditoři prověřili provoz technologických celků jako jsou dieselgenerátory, strojovna a centrální hospodářství olejů a nafty. Zajímali se také o modernizace zařízení, nakládání s neaktivními odpady, vodní hospodářství nebo havarijní připravenost.
„Na základě pozitivních výsledků auditu, nastavených pravidel a vykonávané praxe můžeme opět potvrdit shodu s požadavky kriteriální normy. Celkově lze konstatovat, že systém ochrany životního prostředí je dlouhodobě dobře nastaven, udržován a rozvíjen v dosahování efektivity provozovaných jaderných zdrojů,“ konstatoval vedoucí týmu auditorů z mezinárodní certifikační společnosti Det Norske Veritas Zdeněk Grabmüller.
Desítky milionů korun do ekologie ročně
Temelín ekologickým auditem prochází nepřetržitě od roku 2004. „Obě elektrárny provozujeme s maximálním důrazem na bezpečnost a kvalitu, což znamená i ochranu životního prostředí. Mezinárodní mise a audity nám přinášejí důležitou zpětnou vazbu, že v těchto klíčových oblastech jdeme správným směrem,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.
Jenom v Temelíně ČEZ každoročně investuje do ekologických opatření desítky milionů korun. Zaměřuje se především na úsporu energií a vody, rozvíjí elektromobilitu a modernizuje provoz. Díky oběma jaderným elektrárnám se navíc ročně nevypustí do ovzduší přibližně 20 milionů tun CO2.
Elektrárna Temelín je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí (EMS certifikát) od roku 2004. Nový certifikát má platnost na tři roky. Každý rok pak elektrárna musí plnění požadavků mezinárodní normy auditorům prokázat během dílčích auditů. Na jihu Čech patří mezi deset firem, které podle auditorů Det Norske Veritas GL splňují mezinárodní ekologické požadavky.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
