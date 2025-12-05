Turek prezidentem. Vytváří si Pavel nepřítele?

Prezident Petr Pavel oznámil, že příští úterý, více než dva měsíce od voleb, jmenuje Andreje Babiše premiérem. Posun nastal poté, co Babiš vyhověl Pavlově podmínce, aby veřejně vyhlásil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Přestože většina ústavních právníků hovořila o tom, že tato prezidentova podmínka nemá oporu v zákoně, šéf hnutí ANO vyhověl.
Po dlouhém čekání se tak Česká republika přiblíží k nové vládě, o které rozhodli voliči ve sněmovních volbách 3. a 4. října. Následovat má jmenování celé vlády. Stále nicméně není jasné, zda prezident mezi ostatními ministry jmenuje i Filipa Turka, kandidáta do čela Ministerstva životního prostředí. Přestože celá řada hlasů tvrdí, že neexistují žádné zákonné překážky, které by Turkovy jmenování do vlády bránily, Pavel se o tom vyjadřuje negativně.
Prezident své výroky nicméně různě mění. Hovoří střídavě o tom, že si nedovede Turka představit v čele žádného ministerstva a do vlády podle něho nepatří a jindy zase říká, že si všechny kauzy či „kauzy“ nechá nejdříve od hvězdy Motoristů vysvětlit.
Na sociálních sítích se mezi tím začal šířit nápad, jak věc vyřešit. Množí se hlasy vyzývající Filipa Turka, aby místo usilování o jmenování ministrem uvažoval o kandidatuře na Hrad a začal se už nyní soustředit prezidentskou kampaň. Prezidentské volby se budou konat v podstatě již za dva roky, v lednu 2028.
Rozhodne-li se Turek skutečně ucházet o nejvyšší ústavní funkci, bude mít na poctivou kampaň dostatek času v případě, že nebude ve vládě. To by se paradoxně mohlo vymstít Petru Pavlovi, který ho odmítá ve vládě. Je totiž pravděpodobné, že bude současný prezident chtít svou funkci obhajovat a tímto krokem by v Turkovi mohl získat konkurenta.
ParlamentníListy.cz se obrátily na politiky napříč stranami, jak se k takové myšlence stavějí a zda ji považují za realistickou.
„Také jsem to zachytila, a protože se s Filipem Turkem a jeho týmem znám, vůbec to nepovažuji za nemožné. Právě naopak. V každém případě výbornou kampaň mu zahájil současný prezident a velmi mu v ní pomáhá odcházející vláda. Až tak to jistě nečekal (úsměv). Na Filipovi zůstává pouze rozhodnutí, zda bude kandidovat,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Podle poslance za SPD Miroslava Ševčíka to bude záležet na rozhodnutí Filipa Turka. „Je vidět, že značná část populace nesouhlasí s postojem současného prezidenta a fandí panu Turkovi,“ uvádí docent Ševčík.
„Zaznamenal jsem takové výzvy, ale jak říká sir Humphrey v seriálu Jistě, pane ministře, tak i 24 hodin je v politice dlouhá doba. A má pravdu. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny nebo měsíce a v tomto případě i roky. Teď by to bylo jen věštění z křišťálové koule,“ konstatuje senátor Zdeněk Hraba.
Poslanec SPD Tomáš Doležal považuje za realistické a žádoucí, aby nová vládní koalice postavila do prezidentské volby jednoho společného kandidáta a pevně za ním stála. „To je jediná šance na to, aby na Pražském hradě opět usedl reprezentant národně konzervativních sil. Je důležité, aby nová vládní koalice měla na Hradčanech ‚svého člověka‘, protože nový prezident bude v úřadě po dobu druhých dvou let funkčního období nové vlády a rovněž bude klíčovým hráčem v procesu ustavování vlády po volbách do sněmovny v roce 2029,“ říká Doležal.
„Výzva tak trochu zapadá do politického kvasu těchto týdnů, je to kolorit doby. Do roku 2028 je politicky dlouhá doba, to je nutné si uvědomit. Kandidovat může každý, kdo splňuje podmínky,“ řekl pro ParlamentníListy.cz šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z ANO.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský říká, že kandidovat se už v minulosti rozhodl každý, kdo našel mikrofon a kameru. „Pokud jde o prezidentské ambice Filipa Turka, nepřekvapuje mě vůbec nic. V dnešní době stačí pár virálních videí, trochu nadšení a hned se mluví o cestě na Hrad. Realističnost? V české politice je to relativní pojem – tady už kandidoval skoro každý, kdo našel mikrofon a kameru. Pokud se na to pan Turek skutečně ‚soustředí‘, tak se máme v roce 2028 na co těšit. Minimálně to zaručí, že nuda rozhodně nehrozí. Za mě by měl být prezidentem vyzrálý člověk, který něco v politice nebo ve svém profesním životě dokázal. To bohužel Filip Turek není,“ sděluje Zdechovský.
„To je jen další mediální hra na přetlačovanou. Moje představa ideálního prezidenta je trochu jiná, ale ať každý dělá, co sám uzná za vhodné,“ míní šéfka Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová.
autor: Radim Panenka
