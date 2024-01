ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila v roce 2023 14,3 TWh bezemisní elektřiny

reklama

Dukovany tak potvrdily roli bezpečného a spolehlivého zdroje čisté energie, který i přes rozsáhlé modernizace pro zajištění minimálně šedesátiletého provozu, dlouhodobě vyrábí přes 20% celkové spotřeby České republiky. Plánovanou výrobu ČEZ v Dukovanech díky bezpečnému a spolehlivému provozu bloků v letošním roce dosáhl už ve středu 20. 12., o jedenáct dnů dříve oproti původnímu očekávání.

„Je to výsledek vysoké spolehlivosti zařízení, odpovědného přístupu zaměstnanců a probíhajících modernizací, která přispívá ke snižování vlastní spotřeby a zvyšování efektivity provozu výroby,“ zdůvodnil výrobní výsledek Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Výrobní hranici 14 TWh překonala první jaderná elektrárna na českém území potřinácté v historii. Poprvé se to energetikům v Dukovanech povedlo v roce 2006. „K překročení očekávané výroby přispěly především úspěšně zvládnuté odstávky a pro provoz dukovanských bloků i příznivé počasí. Díky přechodu na 16měsíční palivové cykly nás letos čekají celkem tři odstávky pro výměnu paliva a tomu odpovídající výroba,“ doplnil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Společně s Jadernou elektrárnou Temelín vyrobily obě české jaderné elektrárny 30,4 TWh.

Historicky jde o čtvrtý nejlepší výsledek českých jaderných elektráren. „Prioritou je pro nás bezpečnost a stabilita, nechceme prvoplánově trhat rekordy. Obě elektrárny navíc připravujeme na nejméně šedesátiletý provoz. Odstávky tak už zdaleka nejsou jen o výměně paliva, ale především o řadě modernizačních programů a kontrol. A i přesto plníme i výrobní plány,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Podíl jaderných elektráren na české spotřebě v posledních letech roste. Aktuálně svojí bezemisní výrobou pokrývají přibližně polovinu české spotřeby. Na obou elektrárnách postupně přechází na delší palivové cykly. V případě Dukovan to je šestnáct měsíců a u Temelína osmnáct měsíců. Proti současné výrobě chce ČEZ opatřeními získat přibližně 2 terawatthodiny elektřiny, tedy přibližně další 3-4 procenta celkové české spotřeby. Od začátku provozu v roce 1985 Jaderná elektrárna Dukovany vyrobily a dodala do sítě 506 104 GWh čisté energie, která by České republice stačili na 8 let.

Od začátku roku elektrárna Dukovany vyrobila 14 327 269 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

