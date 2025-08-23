Zbavit feťáků. Zakážu kovové lžičky v celém Ústí! Komik Hranáč natočil vzkaz pro politiky

Se svérázným řešením sociálních problémů v Ústí nad Labem přišel tamní obyvatel Martin Hranáč. „To, co se děje v Ústí nad Labem a potažmo v celých severních Čechách, je neuvěřitelné selhání státu. Ústí nad Labem je na prvním místě v konzumaci pervitinu v Evropě. Vyloučené lokality a dědičná chudoba. To nás trápí a nikdo s tím nic nedělá,“ vyjádřil se na síti X.
Lžičky budou jen plastové
A v přiloženém videu své myšlenky rozvedl. „Půjdu do zastupitelstva a úplně to tady zlepším, to město. Mám už důležitý program zbavit se smažek a feťáků. Zakážu kovové lžičky v celém Ústí – žádné lžičky, všude jenom plastové. Za tři sta tisíc, co se investuje do nových laviček, aby na nich bezdomovci spali, bych jim koupil garsonku. Proč jim máme kupovat jen lavičku, když jim můžeme koupit garsonku? Stromy necháme u Barborky, samozřejmě. Ale jak tam je ta odbočka na Krásné Březno k Mariánskému mostu, tak tam prostě plot, elektrika, dvě věže jako v Berlíně. Žádné smažky v Ústí nechceme. Volte mě do zastupitelstva,“ vyzval spoluobčany, zřejmě si neuvědomil, že v letošních volbách se nesoupeří o křesla v obecních zastupitelstvech, ale v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
To co se děje v Ústí nad Labem a potažmo v celých Severních Čechách je neuvěřitelné selhání státu. Ústí nad Labem je na prvním místě v konzumaci pervitinu v Evropě. , vyloučené lokality a dědičná chudoba . To nás trápí a nikdo s tím nic nedělá . pic.twitter.com/uaXQ3uDwwe— Martin Hranáč (@martinhranac) August 22, 2025
Potom připomněl, že úplně zapomněl na „Ústeckou díru“. „Samozřejmě všechno to vyřeším. Udělám všechno pro to, aby to nevyhrálo současné vedení města, protože za celé čtyři roky udělali hovno!“ vyjádřil se drsně.
Žena za kamerou ho opravila, že současné vedení města je na radnici déle. „Ty píčo, co tam děláš? Kundo prašivá!“ oslovil Hranáč imaginárního ústeckého politika a pokračoval: „Myslbekovy sady, které chcete zrekonstruovat za čtyřicet milionů, tak to jsou taky vyhozené prachy. Já neznám žádného Ústečáka, který chodí do parku. Proč? Klasika, vole, všude stříkačky, ty vole. Vole, proč chodit na nějakou terapii, vole, s jehličkama, ty vole, když si můžeš lehnout do parku v Ústí. Volte Martina Hranáče do zastupitelstva.“
Zajímavý předvolební spot má snad jen jedinou chybu – příští komunální volby v České republice se budou konat až v roce 2026. Současným primátorem Ústí nad Labem je Petr Nedvědický. Úřad zastává od 19. listopadu 2018 a byl znovu zvolen v komunálních volbách v roce 2022. Nedvědický je členem hnutí ANO 2011.
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Stará poctivá česká buzna
Martin Hranáč je herec, komik, zpěvák, influencer a účastník reality show VyVolení z roku 2005, pocházející z Ústí nad Labem. Jeho dědeček Zdeněk Kolářský byl prvním houslistou České filharmonie a matka je učitelkou hry na flétnu. Hranáč od dětství navštěvoval Lidovou školu umění, ale vyučil se číšníkem. Působil v divadle Semafor pod vedením Jiřího Suchého a vydal hudební album Nejsem SuperStar.
Po účasti ve VyVolených, kde se proslavil svou extrovertní osobností a otevřeným vystupováním ohledně své homosexuální orientace, zažil krátké období slávy. Později se vrátil na scénu díky sociálním sítím, kde má přes 330 000 sledujících. Jeho videa, kombinující humor, sebeironii a zážitky z gastronomie, získávají miliony zhlédnutí. Vystupuje se stand-up show Crazy Show, kde spolupracuje se svou sestrou Štěpánkou Šmídovou, a od roku 2023 moderuje rubriku Na Hraně na Hitrádiu North Music. V současnosti je také součástí TV pořadu Hell’s Kitchen na TV Nova, kde působí jako vrchní číšník a natáčí obsah pro Hranáčovu kuchyni na nova.cz.
Hranáč je známý svým kontroverzním postojem k LGBT komunitě. Vymezil se proti jejímu „plus“ směřování a založil vlastní „hnutí“ SPČB (Stará poctivá česká buzna), čímž vtipně zdůrazňuje svůj konzervativnější přístup k homosexualitě. Tvrdí, že si váží práv vybojovaných LGBT komunitou, ale nesouhlasí s některými současnými trendy. Prodává vlastní merch, jako trička a hrnky, a působí jako číšník v Berlíně, kam dojíždí z Ústí nad Labem. Často se vyjadřuje k sociálním problémům, například k situaci v severních Čechách, kritizuje vysokou konzumaci pervitinu a chudobu v regionu.
autor: Naďa Borská